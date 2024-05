Éric Chacour, lauréat du Prix des Libraires 2024

Premier roman signé par un auteur au talent prometteur, Ce que je sais de toi offre une expérience littéraire riche. Cette œuvre, sculptée avec finesse, marie humour, sensualité et délicatesse pour plonger le lecteur au cœur d'une communauté levantine du Caire effervescent.

D'époque Nasser aux années 2000, le récit dévoile, à travers une narration audacieuse, un clan déchiré et une société en mutation. L'histoire suit le parcours poignant d'un homme en quête de sa vérité, révélant les secrets de sa lignée et les convulsions de son temps.

Nathalie Iris, présidente du Prix des Libraires, tient à préciser : « Nous sommes fiers de couronner ce premier roman d’un auteur francophone très prometteur, nous inscrivant ainsi dans l’esprit qui a toujours animé le Prix des Libraires depuis l’origine : mettre en lumière un talent d’écrivain dont nous sommes persuadés qu’il saura se déployer au fil des textes à venir. »

Et d'ajouter : « Nous saluons également la maison d’édition Philippe Rey, qui brille par la qualité des auteurs qu’il accompagne. »

Cette année, c’est donc à nouveau une maison d’édition indépendante qui est récompensée et il nous semble important de donner la parole à son fondateur, Philippe Rey, que nous tenons à féliciter et à encourager : « Depuis la création de notre maison d’édition il y a 20 ans, je rêve du Prix des libraires. Il est l’un des plus beaux de notre monde du livre, car il est fait de sincérité et de passion. Une maison indépendante ne pourrait survivre sans les libraires, nos plus fidèles alliés, avec qui nous partageons l’amour du livre et de la littérature. »

MICHRONIQUE – Ce que je sais de toi

L'éditeur estiment qu'en « distinguant le premier roman d’Éric Chacour, ce prix non seulement salue la naissance d’un écrivain, mais aussi nous encourage à continuer de plus belle. J’en remercie très chaleureusement ces fabuleux passeurs de textes que sont les libraires ».

Depuis sa création en 1955, le Prix des Libraires distingue annuellement un roman rédigé en langue française. Parmi la centaine d'ouvrages émanant des rentrées littéraires de septembre et de janvier, un jury permanent, formé de 12 libraires, opère une première sélection de 10 romans.

Par la suite, l'ensemble des libraires indépendants hexagonaux est convié à élire les 5 finalistes, puis le lauréat ou la lauréate. Ce scrutin reflète ainsi un choix libre et autonome. C'est le réseau, la qualité, l'investissement et la ferveur des libraires français qui se trouvent ainsi célébrés.

Le roman d'Éric Chacour avait déjà reçu le Prix des 5 Continents en mars dernier.

