Pascale Robert-Diard honorée au Prix Christophe de Ponfilly

Près de 1000 lycéens et apprentis ont voté en faveur d’un roman et d’une bande dessinée pour le Prix littéraire de la Région Sud. Ce mardi 28 mai, les lauréats ont été annoncés. Il s’agit de l’écrivaine Sandrine Collette et son roman On était des loups (2022, éditions JC Lattès), et la BD Toutes les morts de Laïla Starr (éditions Urban), de Ram V et Filipe Andrade.