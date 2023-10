L'Étoile de la mer

En 1963, à l'âge de quinze ans, Adam quitte seul la ville palestinienne de Lydda dans l'espoir d'échapper aux traumatismes qu'il a connus enfant. A travers les vies successives de ce personnage fantasque, hanté par la perte et le déracinement, Elias Khoury poursuit l'exploration de ses thèmes favoris : l'identité, la mémoire, l'amnésie volontaire, la trahison, le rapport entre la Shoah et la Nakba, et celui de la fiction à l'histoire. Un roman épopée qui ravira les lecteurs de "La Porte du soleil".