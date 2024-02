La vie de Bob Dylan en manga, par Naoki Urasawa

Présentée comme une rétrospective de la carrière de Bob Dylan, Mixing Up The Medicine est avant tout une compilation, une de plus, comptant une douzaine de titres de l'auteur-compositeur, couronné par un Prix Nobel de Littérature en 2016. La sortie s'accompagne de la parution d'un ouvrage collectif, homonyme, publié en France par les éditions Seghers.

Au Japon, cette compilation comporte un document supplémentaire et atypique. Le mangaka Naoki Urasawa a en effet signé un livret de 30 pages retraçant la carrière et la vie de Dylan, qui revient sur ses différents albums, les polémiques ou encore les événements importants de son existence, du passage à l'électrique aux concerts avec The Rolling Thunder Revue...

Mixing Up The Medicine est disponible au Japon depuis ce 14 février.

Naoki Urasawa n'a jamais caché son admiration pour Bob Dylan : « Quand il vient faire une tournée au Japon, j'assiste à presque tous les concerts qui ont lieu à Tokyo », expliquait-il à Konbini en 2018. « À chaque concert, il peut nous montrer une nouvelle facette. Chaque fois que je vais le voir, il change, il est différent. [...] Grâce à lui, ma vie a été joyeuse. Il m'a beaucoup influencé. »

Invité en 2012 à la Japan Expo, le mangaka avait même repris sur scène « Girl from the North Country » en japonais, chanson tirée de l'album The Freewheelin' Bob Dylan (1963), réinterprétée avec Johnny Cash sur Nashville Skyline (1969).

Photographie : illustration diffusée sur le compte X Naoki Urasawa