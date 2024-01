Salman Rushdie finaliste du Prix Émile Guimet 2024

Chaque année, le musée national des arts asiatiques – Guimet décerne son « coup de cœur » à travers le Prix Émile Guimet de littérature asiatique, lancé en 2017. Ce prix célèbre un travail littéraire original, offrant une vue contemporaine sur l'Asie, écrit par un auteur ou une autrice asiatique et récemment traduit en France.

Un comité de lecture, constitué de onze membres, incluant des représentants du public, de la Société des Amis du musée Guimet, et des membres du musée, s'est réuni quatre fois entre septembre et novembre 2023. Ils ont effectué une présélection de 9 œuvres réparties en deux catégories, qui ont ensuite été soumises au jury.

La délibération finale aura lieu le 14 février 2024, et les vainqueurs seront annoncés lors d'une cérémonie à l'auditorium du musée le 29 février à 19h. Le lauréat de la catégorie « Roman » recevra une récompense de 5000 €, soutenue par Oxford Bookstore et la Société des Amis du musée Guimet. Le gagnant de la catégorie « Roman graphique » se verra attribuer 2000 €.



Les finalistes dans la catégorie Roman sont :

Impossibles adieux, de Han Kang (Corée du Sud), publié chez Grasset et traduit du coréen par Kyungran Choi et Pierre Bisiou.

La cité de la victoire, de Salman Rushdie (Inde), paru chez Actes Sud, traduit de l'anglais par Gérard Meudal.

Des chevaux et du vent, d'Akiko Kawasaki (Japon), édité par Picquier et traduit du japonais par Patrick Honnoré et Yukari Maeda.

Dans la nouvelle catégorie Roman graphique :

Les Daronnes, de Yeong-shin Ma (Corée du Sud), aux éditions Atrabile, traduit du coréen par Hyonhee Lee.

Le fils de Taiwan, tome 3, de Yu Pei-Yun et Zhou Jian-Xin (Taïwan), publié chez Kana et traduit du taïwanais par An Ning.

Ce prix vise à récompenser des œuvres abordant des thèmes d'actualité tels que la liberté de conscience et d'expression, l'identité et l'histoire collective, l'universalité, la citoyenneté, ainsi que les enjeux environnementaux.

Outre Laure Adler, le jury est composé de : Yannick Lintz, présidente du musée Guimet, Pierre Haski, président de Reporters sans frontières, l'écrivain et sinologue Nicolas Idier, l'éditeur et journaliste Didier Pasamonik, l'écrivaine et directrice du Palais de la Porte Dorée Constance Rivière, et Ryoko Sekiguchi, autrice et traductrice japonaise.

Le Prix Émile Guimet de littérature asiatique 2023 a été décerné à Shubhangi Swarup, pour Dérive des âmes et des continents (trad. Céline Schwaller), paru chez Métailié.

