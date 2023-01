Shubhangi Swarup, prix Émile Guimet de littérature asiatique 2023

Le prix sera remis au musée Guimet le vendredi 20 janvier 2023 à l'occasion des Nuits de la Lecture (19-22 janvier 2023) organisées par le Centre national du livre. La lauréate recevra une dotation de 5000 euros grâce au soutien d'Oxford Bookstore et de la Société des Amis du Musée Guimet.

Le roman lauréat :

Dérive des âmes et des continents, Shubhangi Swarup (éditions Métailié)

De jeunes mariés s’installent dans une ancienne demeure coloniale, sur les îles Andaman. Ils savent qu’ils se sont déjà aimés dans d’autres vies. Girija Prasad est un scientifique fasciné par les volcans lilliputiens et les phénomènes naturels de l’archipel. Chanda Devi est un peu sorcière; elle sait amadouer les éléphants en colère, prévoir les tremblements de terre et parler aux fantômes qui peuplent les îles. Plusieurs personnages plus loin, leur descendant est un géologue chargé de s’assurer que le prochain sommet himalayen, prévu pour être plus haut que l’Everest, surgira bien dans le cadre des frontières de l’Inde, pour encourager le tourisme.

La deuxième et dernière sélection avait retenu quatre romans :

Dérive des âmes et des continents, Shubhangi Swarup (éditions Métailié), Inde

Hôtel du Cygne, Zhang Yueran (éditions Zulma), Chine

La Sterne rouge, Antonythasan Jesuthasan (éditions Zulma), Sri Lanka

Quand s’illumine le prunier sauvage, Shokoofeh Azar (éditions Charleston), Iran

Tenant à souligner la qualité des quatre œuvres sélectionnées, le jury a distingué ce premier roman indien, profondément ancré dans la culture de cette région, où le paysage, la mer, les montagnes et les personnages principaux (deux jeunes mariés, un yéti mélancolique, un géologue, une tortue...) semblent inventer un genre en soi : la fiction de la nature.

Un roman écologique où se mêlent l’humain, la nature, la géologie, la géopolitique et la religion, où les histoires semblent surgir organiquement le long d’une ligne de faille qui fait trembler la terre et tout ce qu’elle contient de l’océan Indien à l’Himalaya. Cette histoire a connu un très grand succès en Inde et a fait l’objet de nombreuses traductions dans le monde. Sa puissance narrative et évocatrice a été plusieurs fois saluée par la critique.

Pour cette nouvelle édition 2022, la présidence du prix a été confiée à Zabou Breitman, actrice et réalisatrice, aux côtés de Yannick Lintz, présidente du musée Guimet. Elles sont accompagnées de Line Papin, autrice, Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de la librairie française, Olivier Roellinger, chef cuisinier, et Maria Lund, galeriste.

Le Prix Émile Guimet de littérature asiatique récompense un livre traduit en français et paru en France au cours des deux dernières années, au cours des quinze dernières années dans la langue d’origine, et dont l'autrice ou l'auteur est obligatoirement originaire d'un pays d'Asie, continent auquel sont entièrement consacrées les collections du musée.