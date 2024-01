Le Prix Émile Guimet lance une nouvelle catégorie Roman graphique

Un comité de lecture, composé de onze membres issus du public, de la Société des Amis du musée Guimet et des équipes du musée, s'est réuni quatre fois de septembre à novembre 2023. Ils ont présélectionné et soumis au jury un total de 9 œuvres, réparties dans les deux catégories.

Une première délibération le 23 janvier 2024 sélectionnera trois œuvres dans la première catégorie et deux dans la seconde, avant la délibération finale le 14 février 2024.

Le gagnant de la catégorie « Roman » recevra une dotation de 5000 euros, financée par Oxford Bookstore et la Société des Amis du musée Guimet, tandis que le lauréat de la catégorie « Roman graphique » recevra 2000 euros du musée Guimet.

Ouvrages en lice pour la 7e édition du Prix Émile Guimet de littérature asiatique :

Catégorie « Roman »

La ville introuvable, de Yu Hua, éditions Actes Sud, Chine (traduit du chinois par Angel Pino et

Isabelle Rabut)

Quand notre terre touchait le ciel, de Tsering Yangzom Lama, éditions Buchet-Chastel, Chine

(traduit de l’anglais par Claire-Marie Clévy)

La terre qui erre, de Kim Soom, éditions Decrescenzo, Corée du Sud (traduit du coréen par

Ae-young Choe et Anna Bellemin-Noël)

Impossibles adieux, de Han Kang, éditions Grasset, Corée du Sud (traduit du coréen par

Kyungran Choi et Pierre Bisiou)

La cité de la victoire, de Salman Rushdie, éditions Actes Sud, Inde (traduit de l’anglais par

Gérard Meudal)

Des chevaux et du vent, de Akiko Kawasaki, éditions Picquier, Japon (traduit du japonais par

Patrick Honoré)

Catégorie « Roman graphique »

Les Daronnes, de Yeong-shin Ma, éditions Atrabile, Corée du Sud (traduit du coréen par

Hyonhee Lee)

Le voyage de Shuna, de Hayao Miyazaki, éditions Sarbacane, Japon (traduit du japonais par

Léopold Dahan)

Le fils de Taiwan, tome 3, de Yu Pei-Yun et Zhou Jian-Xin, éditions Kana, Taïwan (traduit du

taïwanais par An Ning)

Ce prix récompense un roman qui résonne avec les grandes questions actuelles, comme la liberté de conscience et d’expression, l'identité et l'histoire collective, l'universalité, la citoyenneté et les enjeux environnementaux.

Cette année, en plus de la catégorie « Roman », un nouveau prix sera attribué dans la catégorie « Roman graphique », reconnaissant l'influence croissante des cultures populaires asiatiques au musée.

La présidence du jury de cette 7e édition est assurée par Laure Adler, auteure, journaliste et productrice, aux côtés de Yannick Lintz, présidente du musée Guimet. Le jury inclut également Pierre Haski, journaliste et président de Reporters sans frontières, Nicolas Idier, écrivain et sinologue, Didier Pasamonik, éditeur et journaliste, Constance Rivière, écrivaine et directrice générale de l'établissement public du Palais de la Porte Dorée, et Ryoko Sekiguchi, autrice et traductrice japonaise.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones