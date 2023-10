Kevin Lambert remporte le Prix Décembre 2023

Institué en 1989, initialement sous l'appellation de prix Novembre, ce prix a pour vocation de mettre en lumière un roman passé sous le radar des autres distinctions littéraires de la saison.

Le jeune écrivain canadien Kevin Lambert a été au cœur de l'attention en cette rentrée littéraire 2023, d'abord pour ses sélections dans plusieurs Prix dont Goncourt, mais aussi pour avoir sollicité l'aide d'une "Sensitivity reader".

En réaction à cette révélation, Nicolas Mathieu, lauréat du Goncourt en 2018, avait commenté en évoquant l’ « orgueil surprenant » de l'éditeur, s’interrogeant sur l’usage de cette pratique « comme s’il s’agissait tout à la fois d’un gage de qualité littéraire, de modernité (rire) et de vertu ».

Dans Que notre joie demeure, le Québécois nous fait pénétrer cet univers peu connu des non-initiés, l'architecture, à la fois peuplé d’artistes, mais forcé à entretenir des liens avec les pouvoirs gouvernementaux ou le grand capital privé. Dans ce monde Céline Wachowski est la reine, jusqu'à ce que le scandale l'éclabousse... Un texte politique qui ne sacrifie jamais l'art romanesque.

L'architecte prospère Céline Wachowski, qui a bâti sa fortune à partir de zéro, est devenue une sensation, avec une série Netflix dédiée, des connexions parmi les grands noms d'Hollywood et des projets à travers le monde. Symbole de la modernité, elle croit fermement contribuer positivement à la beauté universelle. Cependant, son projet le plus audacieux est freiné par une controverse : elle est critiquée pour encourager la gentrification via ses réalisations. Ses décisions stratégiques et ses pratiques professionnelles sont mises en doute, et elle est évincée de sa propre firme en un temps record. Face à l'adversité, comment l'élite se repositionne-t-elle pour défendre ses avantages et maintenir sa dominance dans un univers qu'elle a façonné ? Que notre joie demeure offre un tableau vibrant et critique de la société, se montrant aussi empathique envers ses protagonistes qu'éclairé sur les enjeux contemporains.

Kevin Lambert est originaire de Chicoutimi au Canada, est âgé de 30 ans. Fort d'un doctorat en création littéraire, il est activement engagé dans le milieu artistique québécois. Ancien libraire, il contribue régulièrement aux revues Liberté et Spirale et intervient dans diverses émissions de Radio Canada. Que notre joie demeure renforce la réputation qu'il s'était construite avec Querelle, qui lui avait valu une reconnaissance notable, dont le prix Sade et des nominations pour les prix Wepler et Médicis.

Le jury du prix Décembre est composé de Chloé Delaume, Charles Dantzig, Arnaud Viviant, Oriane Jeancourt-Galignani, Laure Adler, Christophe Honoré, Maxime Catroux, Claude Arnaud, Patricia Martin et Amélie Nothomb.

L'édition 2022 avait récompensé Lola Lafon et son récit à la première personne, Quand tu écouteras cette chanson, paru chez Stock.

