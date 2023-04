Les 6 finalistes du Prix Maison de la Presse 2023 révélés

Créé en 1987 à l’initiative de Nicole Chardaire-Vitoux, Frédéric Vitoux et Bernard Frank, le prix littéraire Jean Freustié perpétue la mémoire de celui qui lui donne son nom, et dont on fête le 40e anniversaire de la mort. La lauréate de cette année, Maud Simonnot, pour son roman L'Heure des oiseaux, s'est dit « très honorée de m’inscrire dans un palmarès particulièrement prestigieux ».