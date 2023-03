PrixdelaMaisonPresse23 — Anna Zeller a été tirée au sort pour devenir jurée aux assises. Une expérience aussi vertigineuse qu'inédite. Appelée à juger un couple au casier vierge dans un procès pour empoisonnement et meurtre, la jeune femme va voir resurgir son passé. Un passé qui la transporte vingt ans plus tôt, sur une aire de jeux en Bretagne. Le jour où Anna Boulanger est devenue Anna Zeller. Les jurés ont une semaine pour décider du destin des accusés et s'emparer de leur troublante histoire. C'est aussi le temps qu'il faudra pour que bascule la vie d'Anna. Une première oeuvre lumineuse sur la recherche de vérité, les souvenirs et la fragilité des évidences. A propos de l'autrice Claire Jéhanno a travaillé pendant dix ans dans la communication et l'édition. En indépendante, elle crée en 2018 l'un des premiers podcasts littéraires, PILE, qui connaît un beau succès. Lauréate de l'INALAB avec sa série audio F - Chroniques d'un féminisme ordinaire, sortie en 2021, et lauréate de la Villa Albertine en 2022, Claire a fait du podcast son métier. Elle est aujourd'hui autrice et productrice pour des marques, des médias et en jeunesse. La Jurée est son premier roman.