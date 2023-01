Tatiana de Rosnay, présidente du Prix Maison de la Presse 2023

Le jury sera également composé d’une trentaine de personnes, en grande majorité des libraires propriétaires d’un commerce sous enseigne Maison de la Presse, d’anciens auteurs lauréats du Prix, de journalistes, d’influenceurs et de partenaires.

Tatiana de Rosnay, écrivaine française emblématique

Tatiana de Rosnay est née le 28 septembre 1961, à Neuilly-sur-Seine. Après des études littéraires en Angleterre, à l’Université de East Anglia, Tatiana a travaillé à Paris comme journaliste pour Vanity Fair, Psychologies Magazine, ELLE et le JDD. Tatiana de Rosnay a publié son premier roman, L’Appartement témoin, en 1992.

PODCAST : Tatiana de Rosnay, dans l'intimité de Daphné du Maurier, Virginia Woolf et Zola

Ont suivi une quinzaine de livres dont Elle s’appelait Sarah, vendu à onze millions d'exemplaires dans le monde et porté à l’écran par Gilles Paquet-Brenner en 2010. Son dernier roman, Nous irons mieux demain, est paru en septembre 2022 chez Robert Laffont.

Ses livres sont traduits dans une quarantaine de pays et elle figure sur la liste des romanciers français les plus lus à l’étranger, notamment aux Pays-Bas et aux États-Unis. Ses thèmes de prédilection sont les secrets de famille et la mémoire des murs.

C’est avec beaucoup de joie et de plaisir que j’ai accepté de présider le prix Maison de la Presse 2023. J’ai toujours aimé et apprécié ce prix qui fait la part belle aux romans capables de toucher un public très large : ces livres qui nous embarquent et qui nous font ressentir une pléiade d’émotions, et surtout, qui laissent une telle rémanence dans leur sillage. Des romans inoubliables. Des romans qu’on offrira encore et encore. - Tatiana de Rosnay

Tatiana de Rosnay vient ajouter son nom à la longue liste des présidents prestigieux du prix Maison de la Presse. L’année dernière, c’était Stéphane Bern qui avait brillamment endossé ce rôle. Organisé par le groupe NAP, il sera remis le 13 mai 2023 aux Musées des Arts Forains de Paris.

Un Prix prestigieux et populaire

La sélection du gagnant du prix se déroule en trois étapes. Tout d’abord, un comité de lecture aura jusqu’au 6 mars 2023 pour pré-sélectionner 12 livres parmi la centaine d'ouvrages reçus. Puis il se réunira à nouveau le 3 avril 2023 pour la sélection des 6 ou 7 ouvrages finalistes selon les années.

Tatiana de Rosnay et son jury recevront les ouvrages finalistes, préalablement sélectionnés par le comité de lecture et voteront ensuite pour leur favori. En tant que Présidente du Prix Maison de la Presse 2023, sa voix comptera double dans les décomptes finaux.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0