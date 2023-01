Comment trouver le cadeau parfait pour la Saint-Valentin ?

Dans la continuité des célèbres et festives Fêtes de Bayonne, une association locale s’est décidée à agrémenter les excessives libations de littérature. Or, comme on s’en doute, au croisement de ces deux mondes se retrouve facilement un certain Frédéric Beigbeder, qui ouvre le bal : un concours littéraire, pour 2023, pour célébrer la Jaqueline et toute l’ambiance de ces journées…