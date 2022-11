Joffrine Donnadieu, Prix de Flore 2022  

La dernière sélection, outre Joffrine Donnadieu, était composée d'Emma Becker pour l'Inconduite paru chez Albin Michel, souvent selectionnée, pas encore lauréate ; Clovis Goux et Les Poupées, édité chez Stock, Anthony Passeron, avec Les enfants endormis, paru chez Globe, et Basile Panurgias et Le doute, édité chez Robert Laffont.

Voici le résumé de l'ouvrage lauréat par l'éditeur :

« Je veux respirer sur scène, entendre les trois coups chaque soir, commettre des crimes, des infanticides, des adultères, aimer éperdument, haïr follement, voyager à travers les époques, changer de sexe, m'empoisonner, mourir, renaître. » Romy, vingt ans, arrive à Paris avec le rêve d'être comédienne. Pour subsister et payer le Cours Florent, elle travaille dans un club de strip-tease à Pigalle. Odette, vieille fille de quatre-vingt-neuf ans, la loge contre un loyer modique et un peu de compagnie. String à paillettes et crucifix devront faire bon ménage. Deux femmes s'apprivoisent, entre chien et loup. Elles nouent une relation faite de fascination et de dépendance, se renvoyant en miroir leurs corps meurtris, leurs solitudes, leurs folies, leurs enfances volées et surtout leur désir de vivre. Dans cette emprise mutuelle, jusqu'où serontelles capables d'aller ? On retrouve ici la puissance viscérale de l'écriture de Joffrine Donnadieu, qui décrit avec acuité la violence des rapports sociaux, l'apprentissage du théâtre, la vie des corps.

Le jury est composé de Frédéric Beigbeder, Jacques Braunstein, Manuel Carcassonne, Carole Chrétiennot, Michèle Fitoussi, Jean-René van der Plaetsen, François Reynaert, Jean-Pierre Saccani, Bertrand de Saint-Vincent, Christophe Tison, Philippe Vandel, et Arnaud Viviant.

L'édition 2021 avait récompensé Abel Quentin et son Voyant d'Etampes, paru chez L'Observatoire.

