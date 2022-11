Un libraire vend ses livres aux conducteurs dès le parking 

« Love boat/ Love, exciting and new / Come aboard. We're expecting you. » Ah, oui, on se prendrait à chanter avec Jack Jones qui accompagna l’équipage nautique le plus prisé du petit écran sur le Pacific Princess… Pendant que la croisière s’amuse et que les passagers cherchent l’amour, le Logos Hope, lui, offre d’autres services — pour les passionnés de lecture notamment.