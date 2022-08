Leïla Slimani présidera le jury de l'International Booker Prize 2023

Les quatre autres membres du jury sont :

- Uilleam Blacker : auteur, traducteur et professeur associé de littérature comparée d'Europe de l'Est à l'University College London.

- Tan Twan Eng : auteur dont le premier roman, The Gift of Rain, a été sélectionné pour le prix Man Booker en 2007, tandis que son deuxième ouvrage, The Garden of Evening Mists, l'a été pour le prix 2012.

- Parul Sehgal : rédactrice au New Yorker et ancienne critique littéraire au New York Times.

- Frederick Studemann : rédacteur littéraire du Financial Times.

« Une grande responsabilité »

Leïla Slimani succède ici à Frank Wynne, premier traducteur à présider le jury de l'International Booker Prize. Il avait profité de la mise en avant liée à cette fonction pour appeler à l'amélioration de la condition générale de son métier dans le monde.

Elle renoue également avec une fonction qu'elle connaît, puisqu'elle est fut présidente de l'édition 2018 du Prix du Livre Inter. Dans un communiqué du prix littéraire international, elle déclare : « La fiction est ma maison et je suis plus qu'heureuse de pouvoir y vivre plusieurs mois, entourée d'amis et de collègues, pour célébrer notre passion des mots et des histoires. C'est un grand honneur et une grande responsabilité de remettre ce prix prestigieux à un romancier et à son traducteur. »

De son côté, l'administratrice de la récompense, Fiammetta Rocco, explique : « Dirigés par Leïla Slimani, les cinq juges de l'International Booker Prize 2023 apportent une richesse de talents et une expérience mondiale en tant qu'écrivains, critiques, traducteurs et surtout de lecteurs. »

Ils sont désormais chargés de créer une première liste de 12 ou 13 titres en mars, avant une sélection restreinte de six ouvrages en avril, jusqu'au choix du lauréat final qui sera nommé en mai.

La Franco-Marocaine est connue outre-Atlantique grâce au succès de son roman Chanson douce, publié chez Gallimard en 2016 et traduit sous le titre The Perfect Nanny (par Sam Taylor pour PRH). Une œuvre qui lui valut le prix Goncourt l'année de la parution du livre, et qui, aux États-Unis, a été dans le top 10 des meilleurs livres de 2018 du New York Times.

Leïla Slimani sera par ailleurs en résidence à New York en 2023, pour l'écriture d'un ouvrage consacré à la vie de la communauté musulmane dans la ville, doublé d'une histoire de l'islam aux États-Unis, avec l'Institut du monde arabe et la Villa Albertine comme partenaires.

En 2021, le prix était revenu à David Diop pour son texte Frère d’âme, traduit du français par Anna Moschovakis sous le titre At Night All Blood is Black, paru chez Pushkin Press.

La désignation, l'édition précédente, de Geetanjali Shree pour son texte, Tomb of Sand (traduit de l'hindi par Daisy Rockwell, Tilted Axis Press), avait réjoui sa maison française, les éditions des femmes — Antoinette Fouque. C’était aussi la seconde année qu’un auteur représenté par une agence littéraire française l’emportait.

