International Booker Prize : Geetanjali Shree, lauréate 2022

Pour son livre Ret Samadhi. Au-delà de la frontière (trad. Annie Montaut pour la version française, Tomb of sand, trad. Daisy Rockwell pour l’anglais), Geetanjali Shree devient la première romancière hindi à remporter l’International Booker Prize. Cette saga familiale suit le parcours de Dadi, grand-mère de 80 ans, veuve, quittant un jour la maison de son fils ainé sans un mot. Fuyant la tradition qui la contraint à cette présence, elle se retrouvera chez sa fille, artiste, à la découverte d’une liberté nouvelle, inédite.

Elle qui n’avait jamais rêvé d’obtenir cette récompense, récolte la somme de 50.000 £ et une reconnaissance internationale. « Derrière ce livre et moi, on retrouve une tradition littéraire riche et florissante en hindi, et dans d’autres langues sud asiatiques. La littérature mondiale s’enrichira d’autant en découvrant quelques-uns des meilleurs écrivains de ces langues », indiquait-elle dans son discours.

Pour les jurés du prix, le livre était parvenu à « captiver par sa puissance, l’émotion et son caractère ludique ». Et d’ajouter : « Il s’agit d’un roman lumineux sur l’Inde et sa société, mais avec un brio envoûtant et une compassion féroce, qui tissent la jeunesse, l’âge, les hommes, les femmes, la famille et la nation. Le tout dans un ensemble kaléidoscopique. »

Pierre Astier, de l’agence littéraire Astier-Pécher, se félicite auprès de ActuaLitté de cette victoire. « Voilà qui donne à méditer : deux années de suite, des auteurs représentés par des agences littéraires françaises remportent l’International Booker Prize. En 2021, ce fut David Diop, avec l’Agence So Far So Good pour la traduction de Frère d'âme, et en 2022, Geetanjali Shree que nous représentons. »

Contactée par ActuaLitté, son éditrice française « se réjouit de la reconnaissance que l’International Booker Prize apportera aux livres de Geetanjali Shree. Son livre offre un regard sur l’Inde qui traverse les générations, montrant que le goût de la liberté rejoint celui d’une libération personnelle. Dadi est une femme qui, dans son plus vieil âge, s’émancipe soudainement des obligations et contraintes que la société indienne impose. C’est un ouvrage extraordinaire. »

Ret Samadhi est un roman qui fait vaciller les frontières : celle du familier et de l’étrange dans une temporalité où l’instant ramasse tout le passé et la mémoire des siècles, les frontières de genre, celles de l’âge aussi, du corps et de l’esprit, de l’amour et de la haine, des modèles de famille, de la dépendance et de la liberté, des nations « ennemies », de l’humain et du non-humain.

L’écriture de Geetanjali Shree traduit puissamment ce thème de la perception par un style où monologue intérieur, dialogue, bribes de conversation et narration s’entremêlent sans couture apparente, et où familiarité et poésie se superposent, jouant sur les sonorités et les rythmes d’une façon parfois vertigineuse que la remarquable traduction d’Annie Montaut a su restituer.