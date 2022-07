AMC refuse de laisser The Walking Dead mourir

The Walking Dead, bande dessinée de Rober Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard, 33 tomes au compteur, publiée par Delcourt en France, a donné naissance à une série à rallonge, qui compte déjà 11 saisons et n'est toujours pas terminée.

Outre quatre webséries et plusieurs jeux vidéo, des séries dérivées ont émergé : d'abord Fear the Walking Dead, puis The Walking Dead: World Beyond, et enfin Tales of the Walking Dead.

Cette dernière série proposera 6 épisodes, d'une heure chacun et indépendants les uns des autres, qui suivront différents personnages, connus ou non, et leurs réactions face à l'invasion inexorable des zombies...