Atteint d'une malformation cardiaque, George devient Ghostbuster d'un jour

Lors de sa naissance, George n'a réussi à respirer tout seul que pendant environ 30 minutes ; il a dû être ventilé presque immédiatement. Deux jours plus tard, il subissait une opération à coeur ouvert. Le petit garçon est atteint de l'anomalie d'Epstein, forme rare de cardiopathie congénitale : seule la moitié de son cœur fonctionne correctement, ce qui entraîne un manque d'oxygène, de la fatigue, des crampes musculaires et des maux de tête.

Ainsi, il n'a pas pu connaître la même enfance que tous ses amis : « Il est très différent de tous les autres garçons de huit ans. » explique son papa, Matt. « Il a des problèmes d'oxygène et ne peut pas faire autant d'exercice que ses amis. Ils jouent tous au football sans arrêt, et il ne peut pas participer à ces activités. »

À LIRE: Spider Man visite des enfants malades, en hôpital

Georges est un grand fan des films SOS Fantômes (Ghostbusters): la franchise, créée en 1984, tient son nom d'un premier film réalisé par Ivan Reitman et écrit par Dan Aykroyd et Harold Ramis. Un groupe de parapsychologues excentriques de New York, radiés de leur poste par le doyen de l’université, décident alors d'ouvrir une société d'investigations paranormales nommée « SOS Fantômes » (« Ghostbusters »). Ils partent alors à la chasse aux phénomènes paranormaux au volant de leur Ectomobile, « Ecto 1 », une Cadillac Miller Meteor Futura Duplex blanche décorée au motif de leur société.

Crédits : Make a Wish, Twitter

Un jour, George et ses parents contactent Make a Wish, fondation dont le but est d'exaucer le vœu d'enfants malades, âgés de deux ans et demi à dix-huit ans. Son rêve : devenir chasseur de fantômes le temps d'une journée. « Lorsque j'ai regardé le film Ghostbusters pour la première fois, cela a bouleversé toute ma vie et l'a rendue parfaitement heureuse », a-t-il raconté à la fondation.

Son souhait a fait le tour du monde, et finalement, a été exaucé. Le 7 juin dernier, Daniel, Wayne, Chris et Toby, des chasseurs de fantômes professionnels des Midlands de l'Est, ont rendu visite à George - et ont réussi à récupérer des messages vidéo des acteurs officiels des films, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Logan Kim et Celeste O'Connor.

Mais ce que George ne savait pas, c'est qu'il allait lui-même devenir un vrai chasseur de fantômes. La bibliothèque centrale de Leeds a proposé d'ouvrir son superbe bâtiment victorien, réputé hanté. Ainsi, le 12 juin, la véritable Ecto 1 est venue chercher George, équipé d'un pack à protons et fièrement habillé comme les personnages de son film favori. L'équipe de ghostbusters s'est fait escorter par la police du West Yorkshire, mais aussi par une garde d'honneur. Arrivée à la bibliothèque centrale de Leeds, George et ses comparses sont allés s'occuper de l'esprit d'une femme de chambre hantant les lieux.

C'est Eszter, la marraine de George, qui a joué le rôle d'une servante fantôme pour reproduire une « apparition ». Après l'avoir capturée, les chasseurs de fantômes ont placé le piège en détention, grâce à la police du West Yorkshire. Georges a ensuite été félicité par le maire lui-même, qui lui a remis un certificat le remerciant pour l'aide apportée à la ville de Leeds.

Crédits : Make a Wish, Twitter

Enfin, George s'est rendu à l'hôpital pour enfants de la ville, afin de leur faire profiter de son incroyable journée, et de la superbe Ecto 1 qui l'a accompagnée. Selon lui, c'était « la meilleure journée de sa vie ». Une manière, aussi, de se remémorer de toutes les choses qu'il est capable de faire, même s'il ne peut courir comme ses amis.

À LIRE: à San Francisco, Batman lutte contre la leucémie

« Cette journée a donné à George une telle confiance en lui. » s’est émue Jane, sa maman. « Cela nous a vraiment rendus reconnaissants et nous avons senti que nous n'étions pas seuls. Tant de personnes se sont rassemblées pour comprendre ce qu'il a traversé, mais aussi ce que des familles comme la nôtre traversent. Cela nous a donné quelque chose que George emportera avec lui pour le reste de sa vie. »

La franchise SOS Fantômes a donné lieu à plusieurs adaptations en livres, comme Ghostbusters 5 - Les Nouveaux S.O.S Fantômes, d'Erik Burnham et Dan Schoening (trad. Donatello Di Carlo), publiés chez Flamival.

Pour la fondation Make a Wish, la journée de rêve de George, qui a été partagée dans tout le pays, permettra de faire connaître le principe à d'autres enfants. C'est en effet grâce aux dons, à l'appel aux pouvoirs publics et à la volonté des bénévoles, que George, et beaucoup d'autres enfants, peuvent bénéficier de telles aventures.

Via Make a Wish, Yorkshire Post