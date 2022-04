Un romancier brûle son livre, mettant sa maison d'édition en cause

Thierry Cohen se présente comme victime de sa maion et de son éditrice : son dernier livre, Rien ne nous séparera, roman sorti début février dernier, écoperait du marasme ambiant chez Plon. Dans un billet détaillé, il explique comment son précédent éditeur, parti de Flammarion pour arriver chez Plon en 2018, l’a convaincu de le rejoindre. La sortie de L’Académie des âmes abîmées ne se fera pas sans douleur : « Plon se trompe sur le positionnement de mon roman. Au lieu de le sortir en jeunesse, ils le sortent en littérature générale. Erreur du marketing me dit-on. »

La suite des mésaventures sera à l’aune : son ouvrage d’octobre 2020, Et puis au pire on s’aimera, serait introuvable en librairie — par la faute du Covid, lui rétorque-t-on. En janvier de l’année suivante, il décide de quitter la maison, « excédé », mais l’arrivée récente d’une nouvelle éditrice, Céline Thoulouze, en fiction le fera rester, pour la parution de son prochain livre, Rien ne nous séparera.

« Je la rencontre et lui confie ma défiance vis-à-vis de Plon, du laxisme ambiant. Elle m’assure qu’en tant que DG de Plon elle veillera “à me donner une autre image de Plon”. Elle me dit que mon roman peut trouver un très large public, qu’elle compte le présenter à des prix littéraires et le promouvoir auprès des journalistes, des libraires », raconte l’écrivain.

Un pavé dans la mare ?

La publication se met donc en route, avec corrections durant l’été, envois prévus aux librairies en octobre et le mois suivant, aux médias. Le contrat est signé, mais l’éditrice – Céline Thoulouze – aurait alors basculé aux abonnés absents : « Je ne la verrai plus et elle ne répondra quasiment jamais à mes messages concernant les corrections qui n’arrivent pas. Je ne l’aurais qu’une fois au téléphone pour lui dire mon inquiétude quant au retard pris. J’apprendrai ensuite qu’elle est occupée à défendre son poste depuis l’arrivée d’une autre DG », décrypte Thierry Cohen.

Et de fait : avec un livre qui sortait en février, les équipes commerciales ont travaillé l'ouvrage dès le mois de septembre, date à laquelle la maison Plon, alors sous la direction de Céline Thoulouze depuis novembre 2020 (avec Presses de la Renaissance) fut chamboulée : la nomination de deux directeurs ajointes et une directrice générale, Lise Boëll, fin août faisait vaciller la place de l'ex-directrice, alors nommée directrice générale adjointe chargée de la fiction.

Or, entre octobre et novembre, les tensions ont monté entre l’équipe constituée par Thoulouze et celle arrivante – avec pour dommage collatéral, les auteurs. En outre, pour sauver la face, cette dernière devait prendre la direction des éditions Nil, une fois déchues de son poste chez Plon. Des tractations en ont découlé durant cette période, avec pour conséquence de faire de nouveau migrer des auteurs d’une structure à une autre.

Cette arrivée programmée, que personne n’avait souhaité commenter à l’époque, provoquait au sein de Plon des hiatus et silences à répétition. En somme, Thierry Cohen pourrait bien ne pas être l’unique auteur à en avoir pâti. La suite démontrera d'ailleurs qu'aux silences ont succédé les erreurs.

Under cover (ou couverture plantée)

Tout semble alors prendre des retards considérables. « Les corrections seront terminées seulement huit semaines avant la parution alors qu’ils avaient le manuscrit depuis 10 mois et la couverture seulement 6 semaines avant. Je n’aurais vu qu’une fois mon éditrice en un an et ne l’aurait eu que deux fois au téléphone… » Les envois à la presse sont retardés au 20 janvier, moins d’une quinzaine de jours avant la sortie. Quant à la mise en place dans les points de vente, elle rendrait le roman presque invisible — « équivalente à la sortie d’un premier roman. C’est mon 10e roman ».

Comble, les métadonnées ont été confondues et mélangées : on trouve ainsi trois versions différentes, dont une renvoyant à un autre titre de l’auteur. Et une fausse couverture, sur certains sites de vente. Et cela s’explique aisément : entre octobre et décembre, quand l’auteur évoque ce sentiment d’abandon — et qui coïncide avec celle des démarchages en librairies —, aucune couverture n’avait été retenue par l’éditrice de Thierry Cohen. Ce n’est que fin décembre, bien trop tard, donc, qu’un choix final fut arrêté et enfin validé par l’auteur — soit trois mois après le début de la prospection…

Certain d’avoir atteint le fond du gouffre, l’auteur décide de prendre en charge une campagne de promotion sur les réseaux sociaux, et se « démène pour que mon roman soit lu ». Il parviendra même à obtenir une publicité gratuite dans un média : « Je demande à Plon d’envoyer la pub. Malgré trois relances du média, ils ne le font pas. “On a oublié”, me répond-on. Et il est trop tard pour que le support en question la diffuse, faute de place. »

Et de conclure : « Du dédain, de l’incompétence, du laxisme ? Je vous laisse juger. » Et d'accompagner sa colère d'une vidéo, elle, sans aucun doute.

