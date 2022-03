Genève : mêler le slam et Voltaire grâce à un atelier inédit

L'atelier, ouvert à tous dès 16 ans, sera animé par le slameur émérite Pablito alias l’Indomptable. La création se fera en deux temps, au coeur de la Maison des Délices, lieu où Voltaire vécut et rédigea Candide. Les samedis 7 et 14 mai, les participants rédigeront et apprendront leur slam en reprenant les textes du philosophe.

C'est ensuite lors de la Nuit des Musées, le samedi 21 mai, qu'ils deviendront maîtres et maîtresses de cérémonie : dans le jardin des Délices, ils déclameront leur poésie orale et voltairienne devant le public. Une manière, pour eux, de s'imprégner de l'oeuvre de l'écrivain, tout en apprenant l'art de slamer. Selon la Fédération Française de Slam Poésie, ce dernier est « un lien entre écriture et performance, encourageant les poètes à se focaliser sur ce qu'ils disent et comment ils le disent ».

La Nuit européenne des Musées, qui revient cette année pour une 18e édition, est une nocturne exceptionnelle invitant les spectateurs à des animations et spectacles, mettant à l'honneur le patrimoine. À Genève, elle est différente chaque année, avec un univers original : magie en 2016, voyage en 2018...

Les centres d’art et associations déploient des trésors de créativité et montrent une énergie sans bornes afin de mettre sur pied une programmation exceptionnelle. Une imagination mise à l'honneur, cette année encore, avec cet atelier insolite qui met en valeur le patrimoine voltairien.

La participation est gratuite. L'inscription s'effectue par mail : plus d'informations sur le site internet de la Bibliothèque de Genève.