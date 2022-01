Mike Stilkey transforme les livres mal aimés en oeuvres d'art

Cet artiste américain basé à Los Angeles est un peintre, mais aussi et surtout un sculpteur de livres. En récupérant des milliers d'ouvrages « non désirés » directement dans les bennes à ordures, ces derniers deviennent support pour son art. Et à chaque pile de livres son personnage.

Il explique au magazine en ligne Colossal : « Parfois, c’est quelque chose d’ironique et satirique, et parfois c’est une extension ou une interprétation de celle-ci. Cela dépend du livre et de mon humeur. Il y a eu beaucoup de choses au cours des deux dernières années en rapport avec toutes les conversations politiques et les choses que vous entendez ou lisez dans les actualités ou les réseaux sociaux. »

Et de poursuivre : « Mais j’ai toujours été capable de faire ça avec des livres. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai commencé à utiliser les livres comme toile ou comme support pour la peinture — la richesse de la superposition de récits littéraires et visuels les uns sur les autres pour transmettre quelque chose de plus complexe. »

Alors entre pingouin chic, musiciens disproportionnés ou politicien qui se tourne en ridicule, l’artiste jongle entre un point de vue ludique, fantaisiste et effronté. Mais les livres sont toujours au cœur de ses réalisations, ces dernières traduisant une interprétation des messages ou des sujets des volumes choisis.

crédit : Mr. Push (CC BY-NC 2.0)