En attendant Bojangles, adaptation très attendue du livre d'Olivier Bourdeaut

Habité par la danse, le roman d'Olivier Bourdeaut donne lieu à un film qui n'a pas pu s'en passer non plus. Un défi relevé par les acteurs principaux, Virginie Efira et Romain Duris, pris en charge par Marion Motin, danseuse et chorégraphe.

« Marion est très sensible à l’incarnation et à la manière dont les gens sont habités par leurs pas. Elle a imaginé la danse de Virginie et la scène du tango lors de la rencontre de Georges et Camille durant le week-end de la réussite sur la Riviera, celle de la fête à Paris et, plus tard, de la fête espagnole », se souvient le réalisateur.

Le livre a été adapté en scénario par Romain Compingt et Régis Roinsard.