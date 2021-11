Un couple lègue 1 million $ à la bibliothèque, lieu de leur rencontre

Un jour de l'année 1991, Carol croise Victor, bibliothécaire comme elle : c'est le coup de foudre. Ils deviennent le couple de l'établissement, littéralement inséparables, à la vie comme au travail. « Ils faisaient tout ensemble. Ils se sont beaucoup aimés, dès le début », se souvient Bronwen Galloway, la sœur de Carol.

Pour les trente années suivantes, ils sont restés un couple iconique de la bibliothèque de l'établissement, connus des étudiants, des collègues et du personnel de l'université tout entière.

Disparus respectivement en 2019, à l'âge de 80 ans, et en 2020, à 83 ans, Victor et Carol ont reçu un hommage ému et appuyé, évidemment, des équipes de l'université McMaster, malgré leurs départs en retraite il y a quelques années déjà.

Vivian Lewis, aujourd'hui bibliothécaire en chef, a connu Victor et Carol en 1991, alors qu'elle était stagiaire. Et elle a accepté le leg consenti par les époux : 1,1 million $, qui ira à la bibliothèque de l'université, bien évidemment. « D'une certaine manière, ce geste de leur part ne m'a pas surpris », indique-t-elle à The Hamilton Spectator.

Leur amour, en tant que couple, débordait pour inclure leur ancien lieu de travail, témoigne-t-elle. « On les voyait souvent revenir sur le campus, pour des événements, des débats et des célébrations diverses. »

La somme est d'autant plus la bienvenue, après plusieurs mois de crise sanitaire qui ont entamé les finances de l'université, et menaçait la suite des acquisitions pour la bibliothèque...

Photographie : illustration, ABC Open Riverland, CC BY 2.0