La Déesse des mouches à feu : le roman de Geneviève Pettersen au cinéma

Présenté en 2020 au Festival international du film de Berlin, La Déesse des mouches à feu réunit à l'écran Kelly Depeault, Eléonore Loiselle ou encore Marine Johnson.

Le jour de ses 16 ans, Catherine fait face à la séparation de ses parents et entre dans l’adolescence avec perte et fracas. C’est l’année des premières fois et dans l'ambiance grunge des 90's, la jeune fille repousse chaque jour ses propres limites. Rebelle, affranchie et éclatante, elle ne quitte plus ses santiags fétiches… Mais cela sera-t-il suffisant pour la protéger ?