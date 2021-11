Une horloge qui affiche l'heure… grâce à des citations littéraires 

Avec plus de 2000 citations d’auteurs et d'autrices sur une période couvrant un total de six siècles, Author Clock est un petit objet qui révolutionne l’heure, mot après mot. Chaque minute se réinvente grâce aux œuvres de Virginia Woolf, d'Arthur Conan Doyle ou encore de Jules Verne, afin de revitaliser ce moment anodin et quotidiennement répété qu’est lire l’heure.

Qu'il s'agisse d'un classique ou d'une nouvelle publication, Author Clock propose toujours différents livres, pour aider les âmes en manque d’inspiration à trouver une nouvelle lecture. Pour les amoureux des belles lettres, voici donc un nouveau gadget amusant pour décorer son bureau…

Disponible en deux tailles, cette horloge peut s’accrocher au mur ou trouver une place de choix sur une surface plane. Pas besoin de câble, pour Author Clock : il suffit de recharger l’horloge une fois toutes les trois semaines pour la petite version, ou tous les deux mois pour la grande. Un écran à encre électronique permet de limiter la consommation d'énergie.

Enfin, petit aspect écologique en prime : pour chaque horloge achetée, un arbre sera planté afin de remplacer le bois utilisé pour la confection de ce produit.

Les créateurs de cette horloge littéraire ont annoncé l’arrivée prochaine de nouvelles caractéristiques, comme une connectivité Wi-Fi, une mise à jour sans fil et automatique de la base de données des citations, mais aussi le passage d’une langue à l’autre. Enfin, autres particularités : un « mode vague » qui, plutôt qu’indiquer l’heure exacte, permettra à son utilisateur d’avoir une notion approximative de l’heure, avec des citations telles qu’« environ 7 heures » ou « presque 18 heures ».

La campagne Kickstarter affiche à ce jour un total de 744.975 €, soit bien au-delà de la somme espérée. Pour ceux qui souhaitent participer, il vous reste une petite semaine !