À Paris, un panneau indique la direction du Chemin de Traverse aux Moldus

Depuis son ouverture en septembre sur la place Boivin, la Maison du patrimoine et des lettres a lancé aux Stéphanois une invitation en forme de question : « Si tout Saint-Étienne devait entrer dans un dictionnaire, quel mot souhaiteriez-vous y trouver ? » Derrière cette question, se cache le projet Sainté s’écrit, ou l’ambition d’écrire un dictionnaire « sensible et subjectif (...) dans lequel chacun a son mot à dire, et à partager. »