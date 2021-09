Les thermes de Stabie : plus qu’un trésor, un centre de la cité antique

Les romains croyaient qu'une bonne santé passait par la fréquentation régulière du bain, par l'alimentation, des massages et de l'exercice. Les thermes tenaient ainsi une place centrale dans le quotidien des romains. Des 5 bains publics mis à jour à Pompéi, ceux de Stabies sont les plus somptueux. Construit au IIe siècle avant J.C. à l’époque de l'assujettissement de la cité antique à Rome, et plus anciens de Pompéi à notre connaissance, les Thermes de Stabies sont plusieurs fois agrandis et embellis, afin de répondre aux nouveaux besoins de l'afflux de la population, raconte National Geographic.

L'édifice se divise en trois parties. Au centre, relié par l’entrée principale, on trouve le palestre ou gymnase, ceint à l’ouest par une natatio, ou piscine, et à l’est par les bains pour les hommes et ceux réservés aux femmes. Seuls les thermes masculins sont accessibles depuis la palestre. Au nord, pièces les plus anciennes de l'édifice, on trouve des baignoires et des latrines, et derrière le portique septentrional, des bains privés.

Trois différents bains étaient à la disposition des habitants de la cité : le tepidarium ou bain tiède, le caldarium ou bain chaud, tous deux munis d’un système de chauffage qui pouvait faire monter la température du bain à des températures étouffantes, et le frigidarium ou bain froid.

Un important lieu de sociabilité

Bien plus qu’un simple lieu d’hygiène, les thermes étaient des espaces de socialisation. Dans une société romaine antique très hiérarchisée, les bains étaient l’un des seuls lieux de discussion où pouvaient se réunir toutes les classes sociales. Les thermes de Stabies étaient également un espace de divertissement. On y pratiquait tous les sports traditionnels importés du gymnase grec : de la lutte au pugilat, en passant par l'exercice physique. On y invitait également des amis, on y parlait politique.

Dans les importants thermes de l’Antiquité romaine, on y trouvait des salles de lectures, des bibliothèques et même des moyens de se restaurer. Des thermes de ce type, contenant des salles déterminées à être des bibliothèques, on peut citer les thermes de Caracalla, de Trajan ou encore de Dioclétien.

Via : National Geographic, Oxford Reference, Loci Pompeiani

Crédits : Marie Thérèse Hébert & Jean Robert Thibault (CC BY-SA 2.0)