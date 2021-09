Le Sommet des Dieux, d'après le manga de Taniguchi et Yumemakura : bande-annonce

Patrick Imbert s'était déjà illustré sur le film Le Grand Méchant Renard et autres contes (coréalisé avec Benjamin Renner) et s'attaque cette fois à un sommet du manga, signé par Jirô Taniguchi, qui adaptait à cette occasion un roman de Baku Yumemakura. Le film est produit par Wild Bunch, Julianne Films, Folivari et Mélusine Productions.

D'une durée de 90 minutes, le film est réalisé en 2D numérique, avec un scénario signé par Magali Pouzol, Patrick Imbert et Jean-Charles Ostorero. La direction artistique est assurée par David Coquard-Dassault et Mikael Robert, et la bande originale composée par Amine Bouhafa.