Madame Tussauds révèle une statue de Black Panther sur les toits de New York !

Conçu avec l'aide de FBFX, l'un des principaux fournisseurs de costumes d'effets spéciaux pour l'industrie cinématographique, la silhouette de Black Panther est vêtue de son costume emblématique. Elle est également accompagnée d’un « effet vibranium » intégré, ce qui fait que le costume se charge d'énergie cinétique et s'illumine d'une lueur violette lors des interactions avec les invités.

Une collaboration amusante, puisque Madame Tussauds est à l'origine un musée londonien de cire ouvert en 1835 à l'initiative l'artiste française Marie Tussaud. Et peu coutumier des super-héros.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'incroyable équipe de Madame Tussauds pour donner vie au costume Black Panther que les fans connaissent et adorent des films Marvel Studios. Les détails sont vraiment incroyablement précis et nous sommes sûrs que ce sera un succès auprès des fans de Marvel, jeunes et moins jeunes », a déclaré Brian Crosby, directeur créatif de Marvel Themed Entertainment.

Les fans peuvent rencontrer Black Panther dans le « Hall of Heroes » de Marvel chez Madame Tussauds New York, qui présente également certains des super-héros les plus populaires – on retrouvera sans surprise Captain America, Thor, Nick Fury, Iron Man et même Captain Marvel. Car la filiale américaine est plus portée sur sa culture comics que son pendant à Londres.