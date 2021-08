L'adaptation du manga My Hero Academia se précise

C’est le réalisateur japonais Shinsuke Sato (Alice in Borderland, 2020) qui est en charge du projet.

Cette fois-ci, le jeune héros aura le droit à un film live action, produit par Legendary. La production du long-métrage avait été annoncée en 2018.

Le résumé de l'œuvre par son éditeur :

Dans un monde où 80 % de la population possède un super-pouvoir appelé alter, les héros font partie de la vie quotidienne. Et les super-vilains aussi ! Face à eux se dresse l'invincible All Might, le plus puissant des héros ! Le jeune Izuku Midoriya en est un fan absolu. Il n'a qu'un rêve : entrer à la Hero Academia pour suivre les traces de son idole. Le problème, c'est qu'il fait partie des 20 % qui n'ont aucun pouvoir... Son destin est bouleversé le jour où sa route croise celle d'All Might en personne ! Ce dernier lui offre une chance inespérée de voir son rêve se réaliser. Pour Izuku, le parcours du combattant ne fait que commencer !

Shinsuke Sato n’en est pas à son coup d’essai en ce qui concerne l’adaptation de mangas. En effet, de nombreux mangas à succès ont déjà été adaptés par ses soins : Bleach, I am a Hero, qui a remporté le prix SXSW Midnighter Audience en 2016, Gantz, Death Note ou encore Kingdom.

My Hero Academia, plusieurs fois adapté

Connaissant un succès international, le manga et la série animée en cours, produite par Bones Inc & Toho Animation, sont considérés comme faisant partie des meilleurs des années 2010. Le manga est publié dans le Weekly Shonen Jump, édité par Shueisha. En 2019, la série a même remporté le prix Harvey du meilleur manga.

À ce jour, le manga, qui place au cœur de son intrigue le jeune Izuku Midoriya, a déjà connu trois films d’animation : My Hero Academia : Two Heroes (2018), My Hero Academia : Heroes Rising (2019) et My Hero Academia : World Heroes’ Mission, sorti en salles la semaine dernière, au Japon. Les deux premiers ont connu un succès fulgurant au box-office, accumulant plus de 50 millions de dollars à travers le monde.

En attendant la réalisation de ce projet, la saison 5 de My Hero Academia est déjà disponible, avec un nouvel arc qui commence ce samedi.

via Deadline, Variety, Allocine

Crédit : Izuku Midoriya, Nautiljon