Canada : une bibliothèque pour incarner la décolonisation et le respect mutuel

L’évènement s’est déroulé en présence de Jim Watson, maire d’Ottawa, de l’honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, de l’honorable Catherine McKenna, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités et députée d’Ottawa-Centre, ainsi que de Matthew Luloff, conseiller municipal et président du Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa.

Le bâtiment est situé sur le territoire traditionnel non cédé de la nation hôte algonquine Anishinabeg, qui a toujours habité la région. Pour ces cultures, nommer est un acte honorable et puissant : « Les Aînés se voient confier la responsabilité de sélectionner des appellations qui se veulent significatives pour bien des générations à venir », est-il expliqué. Un nom qui donnerait vie à l'installation, en promettant ainsi que son esprit soit honoré.

Mariette Buckshot, coordonnatrice des langues et de la culture de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg, a expliqué : « J’ai grandi en écoutant des récits. Mon père avait beaucoup de récits exceptionnels à raconter, et j’ai beaucoup appris grâce à eux. Or, il ne se contentait pas de raconter un récit : en fait, il me transmettait des enseignements. Il s’agit d’immortaliser nos récits, que nous gardons précieusement. Il s’agit aussi de savoir que cet édifice abritera nos récits, nos contes et notre histoire dans ce qu’ils ont de plus vrai… Nos récits seront immortalisés ici même, pour nos peuples et pour l’ensemble du Canada. »

Une appellation évocatrice

En langue algonquine anishinābemowin, Ādisōke fait référence à la narration d'histoires, qui sont au cœur de la culture anishinābe algonquine. Le récit représente la réunion du savoir, de l’histoire, de la découverte, de la culture, de la créativité, de la collaboration et des liens. Ādisōke évoque aussi la vocation au cœur même des institutions partenaires : Bibliothèque et Archives Canada, comme hôtes des récits canadiens et autochtones, et la Bibliothèque publique d’Ottawa, qui s’inspire des récits pour susciter la découverte, la curiosité et la création de liens. Fruit d’un engagement communautaire, l'histoire de ce projet raconte l'histoire de deux grandes institutions publiques qui s’unissent.

« Ādisōke représente la transmission de récits, de contes et de fables », a déclaré Della Meness, gestionnaire de l’éducation pour la Première Nation algonquine de Pikwàkanagàn. « Ouvrons nos oreilles, nos esprits et nos cœurs, et acceptons respectueusement toutes les histoires, aujourd’hui et demain. »

La Ville d’Ottawa, Bibliothèque et Archives Canada et la Bibliothèque publique d’Ottawa continueront de travailler en collaboration avec la Nation algonquine Anishinabeg et les autres communautés des Premières Nations, des Inuit et de la Nation métisse d’un océan à l’autre afin de nouer des liens, d’écouter attentivement, de décoloniser et de se réconcilier.

« Nous vivons aujourd’hui une journée exceptionnelle pour la Bibliothèque publique d’Ottawa à l’heure où nos partenaires de Bibliothèque et Archives Canada et nous adoptons l’appellation Ādisōke pour l’installation partagée », a déclaré Matthew Luloff, conseiller municipal et président du Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa.

« Cette appellation permet de créer une installation accueillante pour les Premières Nations, les Inuit et la Nation métisse, en mettant en lumière l’édification des relations, l’écoute attentive, la réconciliation et la décolonisation. […] En dévoilant ce nom aujourd’hui, nous accomplissons un pas dans le rapprochement des peuples autochtones, des résidents et des résidentes d’Ottawa, des Canadiens et des Canadiennes ainsi que des visiteurs des quatre coins du monde à Ādisōke ! »

L’installation devrait ouvrir ses portes à la fin de 2024, avec une inauguration officielle prévue pour 2025. L'établissement, conçu par Diamond Schmitt Architects en partenariat avec KWC Architects a été imaginé de façon à offrir une riche expérience dans le cadre des services, des expositions et des événements publics de la bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada. Un projet qui vise à créer une vitrine pour les récits et l’histoire des Autochtones, ainsi que le patrimoine canadien.

L’événement est à retrouver en intégralité sur YouTube.

Source : Gouvernement du Canada

Crédits photos : BPO-BAC Installation Partagée