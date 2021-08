James Gunn bientôt aux commandes de nouveaux projets Warner Bros.

La nouvelle vient de tomber ! Walter Hamada, président des films DC chez Warner Bros, a confirmé dans une interview pour The Hollywood Reporter que James Gunn travaillera en collaboration avec le studio sur l'univers DC Comics, dans le cadre de nouveaux projets à venir. Il a ainsi déclaré : « Gunn est toujours le bienvenu, quoi qu'il veuille faire. Il a vraiment une vision et c'est un excellent partenaire pour nous. Chaque fois qu'il veut revenir, nous sommes prêts à l'accueillir. »

Des termes des plus élogieux qui rendent compte du talent de cet artiste. Réalisateur, James Gunn est aussi scénariste, producteur, acteur, écrivain ainsi que musicien - rien que ça. C’est l’adaptation au cinéma des Gardiens de la Galaxie (2014), ainsi que de sa suite sortie, en 2017, qui l'ont fait connaître plus largement auprès du public.

En 2019, il est réembauché par Marvel pour la réalisation du troisième volet de la saga, pour une sortie qui aurait dû avoir lieu l’année dernière - aujourd'hui repoussée à 2023. Néanmoins, aucune date de sortie n’étant annoncée lors du Comic-con de San Diego de 2019, il annonce alors sur Twitter qu’il réalisera en premier lieu le nouveau The Suicide Squad.

Retour de The Suicide Squad

Une heureuse nouvelle qui fit la joie les fans de la saga, et motiva les acteurs. Margot Robbie, qui incarne Harley Quinn pour la troisième fois, a affirmé, lors de l’avant-première de The Suicide Squad à Westwood : « Si j'avais lu le scénario et que je ne savais pas que James Gunn allait le réaliser, cela aurait été un “non” direct. » À ses yeux, seul le réalisateur était capable de produire ce film, car il « est sorti de son imagination. Il savait exactement quoi en faire. »

Ce sera aussi l’occasion de redécouvrir, venus du casting de 2016, Viola Davis, incarnant Amanda Waller, Joel Kinnaman, dans le rôle du Colonnel Rick Flag, ou encore Jai Courtney, en tant que Capitaine Boomerang, entre autres.

Bienvenue en enfer — aka Belle Reve, la prison dotée du taux de mortalité le plus élevé des États-Unis d'Amérique. Là où sont détenus les pires super-vilains, qui feront tout pour en sortir - y compris rejoindre la super secrète et la super louche Task Force X. La mission mortelle du jour ? Assemblez une belle collection d'escrocs, et notamment Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et la psychopathe préférée de tous : Harley Quinn. Armez-les lourdement et jetez-les (littéralement) sur l'île lointaine et bourrée d'ennemis de Corto Maltese. Traversant une jungle qui grouille d'adversaires et de guérilleros à chaque tournant, l'Escouade est lancée dans une mission de recherche et de destruction, avec le seul Colonel Rick Flag pour les encadrer sur le terrain… et la technologie du gouvernement dans leurs oreilles, afin qu'Amanda Waller puisse suivre le moindre de leurs mouvements. Comme toujours, un faux pas est synonyme de mort (que ce soit des mains de leurs opposants, d'un coéquipier ou de Waller elle-même). Si quelqu'un veut parier, mieux vaut miser contre eux — et contre eux tous.

Le nouveau Suicide Squad sortira en salles et sur HBO Max le 6 août. D’après Comicbook, le film a généré 70 millions $ de recettes lors de son week-end d’ouverture, c’est-à-dire presque autant que Black Widow.

Retourné chez Marvel pour continuer son travail sur Les Gardiens de la Galaxie 3, James Gunn a laissé entendre qu'un autre film dérivé de The Suicide Squad pourrait être en préparation...

Source : Comicbook, The Hollywood Reporter

Crédit : James Gunn speaking at the 2016 San Diego Comic Con International, for "Guardians of the Galaxy Vol. 2", Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0