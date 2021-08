Édimbourg : un livre de J.K. Rowling à la couverture sertie de pierres précieuses

Le mois d’août est l’occasion pour Hamilton & Inches, joaillier historique d'Édimbourg, de célébrer les œuvres artisanales de 155 ans d'histoire dans une exposition intitulée Celebrating our Craft (« Célébrons notre Profession »). Au cœur d’une salle d’exposition tout juste rénovée, l'exposition met en lumière le travail de générations d'artisans, la première pièce datant de 1887.

Du 26 août au 5 septembre, le public pourra ainsi découvrir des pièces inédites. Des trophées célébrant le Scottish Open, le Royal Highland Show et le Scottish Women's Football seront notamment exposés, ainsi que 70 autres articles offerts par les entreprises et les clients du joaillier écossais.

Parmi la collection d'articles fabriqués à la main se trouve une couverture ornée de bijoux du titre Les Contes de Beedle le Barde de J.K. Rowling, dérivé de la série Harry Potter. Pour célébrer ce livre, Hamilton & Inches avait travaillé avec l’autrice elle-même afin de créer sept couvertures de livres en argent. Chaque élément des couvertures a été ciselé à la main par le maître polisseur Panos Kirkos, et serti de leurs propres pierres uniques, notamment des rubis, des pierres de lune et plus encore…

Le livre exposé avait été vendu via une vente aux enchères Sotheby's, qui devait rapporter environ 50.000 £. En fin de compte, il avait été cédé pour 1,95 million £ — une somme imposante, dont les bénéfices avaient été reversés à des œuvres caritatives.

Sera aussi exposé un bracelet « Lumos Maxima », créé en 2013 et inspiré des écrits et de l’univers ensorcelé de Rowling.

Victoria Houghton, PDG d'Hamilton & Inches, a déclaré : « Cent cinquante-cinq ans d'activité est une étape merveilleuse à franchir et nous voulons nous assurer de marquer correctement l'occasion. Présenter les pièces créées par notre équipe extrêmement talentueuse et célébrer leur métier est le moyen idéal pour le faire. » Et ajouter : « Nous sommes impatients d'accueillir les visiteurs et de partager l'histoire des articles présentés. »

Via Professional Jeweller, Edinburgh News

Crédits photo : Panos Kirkos, Hamilton & Inches