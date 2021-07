À Cannes, un hommage au réalisateur et mangaka Satoshi Kon

Quelque peu retardé dans sa diffusion, le documentaire Satoshi Kon, l'illusionniste, de Pascal-Alex Vincent, sera enfin visible en 2021. Il commencera son parcours au Festival de Cannes, dans la sélection officielle Cannes Classics, en première mondiale.

Les spectateurs croiseront, dans ce documentaire, quelques figures de l'animation et du cinéma, comme Mamoru Hosoda, Darren Aronofsky, Jérémy Clapin, Mamoru Oshii, toutes influencées par Satoshi Kon.

Le mangaka et cinéaste d’animation Satoshi Kon est mort brutalement en 2010, à l’âge de 46 ans. Il laisse une œuvre courte et inachevée, qui est pourtant parmi les plus diffusées et les plus influentes de l’histoire de la culture japonaise contemporaine.

Dix ans après sa disparition, ses proches et ses collaborateurs s’expriment enfin sur son travail, tandis que ses héritiers, au Japon, en France et à Hollywood, reviennent sur son legs artistique. Satoshi Kon, l’illusionniste évoque la trajectoire d’un auteur solitaire, dont la vie fut dédiée à la bande dessinée et à l’animation pour adultes.