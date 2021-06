Une rétrospective Maurice Sendak remonte à ses premiers dessins

La prestigieuse Society of Illustrators, basée à New York, célèbre la carrière et l'œuvre de Maurice Sendak, avec une vente d'originaux et une grande exposition rétrospective, qui remonte jusqu'aux premiers dessins de l'artiste.

Pour la première fois seront ainsi exposés au public les dessins originaux du livre Atomics for the Millions de Maxwell Leigh Eidinoff et Hyman Ruchlis, publié en 1947 par McGraw-Hill. On y trouve des illustrations signées Maurice Sendak, ses premières publiées dans un livre.

Illustration pour Atomics for the Millions de Maxwell Leigh Eidinoff et Hyman Ruchlis

On y découvre de charmants petits dessins, qui viennent expliquer et vulgariser la science de l'atome et les usages de l'énergie atomique. Hyman Ruchlis, coauteur du livre, était également professeur de physique et de sciences à Brooklyn, et avait proposé à ses étudiants de réaliser différentes illustrations, dans le cadre d'un projet scolaire. Le gagnant fut bien sûr Maurice Sendak, alors âgé de 18 ans.

Suivent d'autres illustrations pour différents ouvrages, signés par Marcel Aymé, Robert Garvey ou Ruth Krauss, et, plus tard, les livres écrits et illustrés par Sendak lui-même, comme Kenny's Window (1956) et Very Far Away (1957). Même après le succès de Max et les Maximonstres, il poursuivra ses collaborations avec des auteurs, notamment Meindert De Jong, Ruth Krauss et même son père, Philip Sendak, et son frère, Jack Sendak.

Quelques curiosités jalonnent l'exposition, comme cette fleur en papier découpé, intitulée The Kiko Wild Flower, inspirée par les dessins de Max et les Maximonstres, réalisée en 1965 pour un enfant malade.

JEUNESSE: une grande exposition Sendak

À partir des années 1970, le catalogue édité par la Society of Illustrators fait apparaitre des storyboards de séries animées ou encore des dessins préparatoires pour des décors de théâtre. Sendak conçoit en effet de nombreux décors au cours de sa carrière, notamment pour des représentations de La Flûte enchantée de Mozart et de Hansel et Gretel de Humperdinck.

En raison de la célébrité internationale de l'artiste, la plupart des pièces se monnaient à prix fort, pour plusieurs milliers voire dizaines de milliers de dollars.

Le catalogue de l'exposition se retrouve à cette adresse.

Photographie : Maurice Sendak. Mickey and Me, 1981