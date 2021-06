Un rare document de 1760 retrouve les archives du Québec

La semaine dernière, à la signature marquant le don, Jean-Louis Roy (alors PDG de BAnQ) et Mario Robert (président de la SHM) ont pris la parole (voir la vidéo) pour témoigner de l’importance de cette pièce d’archives. Notons que Jean-Louis Roy a terminé son mandat à titre de PDG de BAnQ hier, le 3 juin 2021. Anne Milot, secrétaire générale et directrice des affaires juridiques de l’institution, est depuis ce matin PDG par intérim, en attendant la nomination du prochain titulaire du poste.

Grâce à un don de la Société historique de Montréal (SHM), Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) acquiert un précieux registre manuscrit datant de 1760. Document d'une grande rareté, unique par son originalité et la richesse de son contenu, ce registre renferme un recensement réalisé en 1760 et mis à jour en 1762 ainsi que des lettres et placards affichés entre 1760 et 1764. Ces documents témoignent des activités du gouvernement militaire sur le territoire du Gouvernement des Trois-Rivières à l'époque de la Conquête, de 1760 à 1764.

Le registre contient 138 pages d’écriture.

Le document était en possession de la SHM depuis 150 ans. Il avait été trouvé par Alfred Garneau, historien et poète, fils de François-Xavier Garneau, en octobre 1870 chez un encanteur de Québec, puis vendu quelques jours plus tard à l'abbé Hospice-Anthelme Verreau, alors président de la SHM.

Le registre a été numérisé et il est désormais conservé aux Archives nationales du Québec à Trois-Rivières.

Riche d'information comme l'activité des citoyens, leur nom, leur statut social, le nombre de leurs enfants et même de leurs domestiques, le recensement vieux de plus de 260 ans rappelle l'importance de cet exercice qui a encore cours aujourd'hui. Déterminant pour la connaissance et la compréhension d'une société à un moment précis, celui-ci nous apprend que 6492 habitants, 1123 chevaux, 3106 bêtes à cornes et 894 moutons habitaient le territoire à l'époque!

Quant aux lettres et placards affichés entre 1760 et 1764, ils témoignent de l'instauration du nouveau régime militaire anglais et favorisent ainsi l'appréciation des changements par rapport à l'administration française précédente. On y trouve des lettres aux capitaines de milice, des proclamations diverses, des mentions du mariage et du couronnement de George III, de la déclaration de guerre à l'Espagne ainsi que des informations sur le commerce avec les Autochtones et les forges du Saint-Maurice.

Le registre intéressera particulièrement les chercheurs, généalogistes, spécialistes en développement urbain, en analyses sociales et démographiques, ainsi que les passionnés d'histoire.