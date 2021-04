Sweet Tooth sur Netflix, d'après Jeff Lemire : bande-annonce

Idiss est juive, née dans la Bessarabie tsariste, dans ce qu’on appelle le Yiddishland, un monde aujourd’hui disparu. Elle fuit la misère et surtout l’antisémitisme et les pogroms, les massacres collectifs de juifs. En 1912, La France l’accueille comme des milliers d’autres réfugiés d’Europe centrale. Idiss et les siens vont y trouver la paix et la prospérité, c’est le temps du bonheur, avant d’être rattrapée par les affres de la guerre et le nazisme.