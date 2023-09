Hayao Miyazaki et le Studio Ghibli : Une alliance artistique inégalée

Dessin

Dessins. Aquarelles, plumes, pastels et crayons

L'un des livres les plus lus dans le monde au vingtième siècle est un conte illustré : Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, publié, dès 1943 aux Etats-Unis et en France en 1946, " avec des aquarelles de l'auteur". Au commencement de la fable, un pilote accidenté - qui aimait jadis dessiner des serpents boas - esquisse, à la demande d'un jeune monarque rencontré dans le désert, une boîte pour un mouton. " S'il vous plaît... dessine-moi un mouton! " Voici donc un écrivain dont l'œuvre littéraire et le message de fraternité acquièrent leur pleine consécration par l'alliance inédite du dessin et du récit poétique. L'auteur était inspiré, on le sait, et il excellait dans la forme courte ; par le soin qu'il porta aux moindres détails de la composition de son livre imagé, il ouvrit la voie à une prodigieuse aventure éditoriale. En publiant Le Petit Prince quelques mois avant sa disparition, Saint-Exupéry nous laissait aussi le témoignage le plus abouti de sa passion pour le dessin, passion d'enfance qui ne l'avait jamais quitté. Nombre de ceux qui le fréquentèrent en ont témoigné : l'écrivain-pilote n'aimait rien plus que jouer, chanter ou dessiner. De cette activité graphique témoignent aujourd'hui de nombreuses esquisses, des croquis ou œuvres plus achevées, reproduits jusqu'alors de façon dispersée. Nous avons souhaité les rassembler dans ce catalogue, en enrichissant cette réunion d'un ensemble exceptionnel de nombreux dessins inédits, recueillis auprès de multiples collectionneurs. Les pages de manuscrits ornées par leur auteur côtoient les feuillets volants laissés aux parents, amis et compagnes, les pages de carnets, les lettres ou les dédicaces illustrées... De Casablanca à New York, du château de Saint-Maurice-de-Rémens à ses domiciles parisiens, Saint-Exupéry n'a cessé de laisser derrière lui, à l'aquarelle et au pastel, à la plume ou au crayon, les dessins nés de sa fantaisie, de son inspiration, de ses rencontres. Se déploie dès lors, comme en marge de ses écrits, une œuvre graphique authentique et très singulière, d'un intérêt majeur pour qui veut saisir, et partager aussi, l'Imaginaire et la sensibilité d'Antoine de Saint-Exupéry.