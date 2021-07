Los Angeles : l’œuvre de Hayao Miyazaki inaugure le Musée des Oscars

Stimuler la lecture par le jeu, telle est l’ambition de ce Parc d’attractions littéraires imaginé par l’équipe du Salon pour cet été. Chaque attraction est conçue comme une exploration créative et ludique autour de la littérature jeunesse. Des jeux entre les textes et les images qui ouvrent l’imaginaire et des chemins buissonniers vers la lecture. Le Parc est programmé dans le cadre de la formule 2021 de Partir en Livre, la grande fête du livre de jeunesse, organisée par le Centre national du livre pour le ministère de la Culture.