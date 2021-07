Le Musée des Studios Ghibli échappe à la catastrophe

Ouvert depuis octobre 2001, le musée permet aux visiteurs de découvrir les coulisses des créations du studio – comme l’incontournable film Mon Voisin Totoro, ou encore Le Voyage de Chihiro, primé aux Oscars. Dans sa continuité, un parc à thème Studio Ghibli devrait ouvrir ses portes en automne 2022.

« Un musée qui est intéressant et qui détend l'âme. Un musée où beaucoup peut être découvert. Un musée basé sur une philosophie claire et cohérente. Un musée où ceux qui recherchent le plaisir peuvent profiter, ceux qui cherchent à méditer peuvent méditer, et ceux qui cherchent à ressentir peuvent se sentir. Un musée qui vous permet de partir plus enrichis qu’à votre arrivée ! » Voici donc, d’après les mots de Hayao Miyazaki lui-même, quel serait son musée idéal. Et bien que ce projet soit devenu une réalité, ce lieu dédié aux studios japonais risque sa fermeture définitive.

Los Angeles : l’œuvre de Hayao Miyazaki inaugure le Musée des Oscars

Fermé une première fois de février à juillet 2020, et une seconde fois d’avril à juin 2021, une subvention avait été accordée au musée par la ville de Mikata. Grâce à une collecte de fonds, avec un objectif de 10 millions de yens – soit environ 75.000 € –, le musée a pu maintenir son activité, bien que réduite du fait des mesures sanitaires.

L’argent récolté devait aussi aider à rénover une partie de l’établissement. Cette première aide financière n’aura malheureusement pas suffi…

La campagne de financement participatif lancée la semaine dernière sur la plateforme Furusato Nozei a fait un appel aux dons auprès de la population japonaise – en effet, le site est réservé aux résidents du Japon –, avec une demande de 5000 yens par personne (soit un peu moins de 40 euros). « Soutenez le Musée Ghibli de Mikata ! » – un appel à l’aide, afin de sauver ce musée unique.

Miracle : en 24 heures, l’objectif de 10.000.000 yens (environ 77.494 euros) a déjà été doublé ! À l’heure actuelle, le montant total récolté est de 23.906.735 yens, soit environs 184.490 euros. La campagne étant ouverte jusqu’au 31 janvier 2022, voilà de quoi laisser le temps aux personnes qui n’ont pas encore participé de faire un don à leur tour…

Source : Anime News Network et Kotaku

Credits photo : Une statue du robot géant du Château dans le Ciel, sur le toit du musée, Alex Rerh / Unsplash