Ghibli Park : Miyazaki annonce, à sa manière, l'ouverture de la billetterie

Sur une musique de Joe Hisaishi et narré par la voix bien connue des studios Ghibli, Toshio Suzuki, Hayao Miyazaki a réalisé cette courte réclame. Sous forme de loterie, elle débutera à 10h du matin le 10 août sur le site Boo-Woo Ticket. Les heureux gagnants seront dévoilés le 2 septembre aux alentours de 15h, explique le site japonais Natalie.

On y découvre un « train-chat » qui ressemble comme deux gouttes d'eau au Chat-Bus de Mon Voisin Totoro. Ce dernier transporte des personnages des différents longs métrages des studios comme Le Voyage de Chihiro ou encore Mon Voisin Totoro.

Le Ghibli Park accueillera officiellement les visiteurs le 1er novembre 2022, mais pas dans son intégralité. Dans un premier temps seront accessibles les zones Ghibli no Daisoko (le Grand Hangar Ghibli), Seishun no Oka (La colline de la jeunesse) et Dondoko Mori (la Forêt Dondoko). Pour les espaces inspirés du village de Princesse Mononoké et de Kiki la petite sorcière, il faudra patienter jusqu’au second semestre de 2023.

Ghibli no Daisoko

Parmi les trois premières zones à à visiter, dont la construction a débuté en juillet 2020, Dondoko Mori s’inspirera du Sanctuaire de Mon voisin Totoro et proposera plusieurs structures de jeux pour enfants en bois précise le site Anime News Network.

Dondoko Mori

Par la suite, sont d’ores et déjà annoncées une reconstitution du Château dans le ciel d’une hauteur de 6,3 mètres de haut ainsi qu’une réplique de la maison de la sorcière dans Aya et la sorcière. Un restaurant est également attendu, d’une superficie de 956 mètres carrés, tout en brique.

La préfecture d’Aichi, qui accueille le parc, donnait son accord en 2017 pour la construction du parc. Les travaux devraient représenter un budget de 31 milliards de yens auxquels s’ajoutent les 3 milliards destinés à l’élaboration des plans.

La maison de Mei et Satsuki

Le parc s’installera dans le parc des Expositions d’Aichi qui fut en 2005 le lieu de l’Exposition internationale. Ses 200 ha abritent déjà une réplique de la maison de Mei et Satsuki, les héroïnes de Mon voisin Totoro, théâtre de deux expositions sur les studios en 2008 et en 2015.