Encore des fonds d'écran Ghibli : plus d'un millier d'images à télécharger

Avec cette dernière livraison, Ghibli clôt les mises en ligne d'images extraites de ses différentes productions, en haute résolution, à télécharger et utiliser « dans les limites du bon sens ». Autrement dit, dans un cadre privé et non commercial, a priori.

Mais voilà assurément de quoi faire des fonds d'écran tout à fait remarquables. Pour cette mise en ligne, Ghibli propose des extraits de Nausicaä de la Vallée du Vent (1984), Souvenirs goutte à goutte (1991), Le Château dans le ciel (2003) et enfin La Tortue Rouge (2016). En tout, 50 images par film, soit 200 fichiers à récupérer.

Le Château dans le ciel

SYMPA: 400 images des films du Studio Ghibli à télécharger

Avec, en bonus, 28 images tirées du clip On Your Mark du duo Chage and Aska, réalisé par Hayao Miyazaki en personne, en 1995.

Toutes les images de cette nouvelle livraison se retrouvent à cette adresse.

Photographie : une image du film La Tortue Rouge (2016)