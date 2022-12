Un canard à la mer ! Lire un livre, c’est aussi s’engager

Ainsi, je découvrais, feuilletais, lisais, écartais tel ou tel titre, m’émerveillais devant tel autre de manière totalement subjective, selon l’attrait du texte ou du graphisme, souvent l’attrait des deux dans un dialogue équilibré et harmonieux.

Dorénavant, j’emporte dans mes bagages une vingtaine d’ouvrages, dont le somptueux Pleine mer d’Antoine Guillopé aux éditions Gaultier-Languereau ; Grain de sable de Sylvain Alzial et Benoît Tardif, un conte traditionnel d’une grande sagesse aux éditions L’Agrume ; le responsable et engagé Voyage à Poubelle-Plage d’Élisabeth Brami et Bernard Jeunet aux éditions Seuil Jeunesse ; La Mer et lui d’Henri Meunier et Régis Lejonc, d’un onirisme déroutant aux éditions Notari…

Enfin, celui dont j’aimerais vous parler aujourd’hui, Un canard à la mer ! de Markus Motum, traduit de l’anglais par Stéphanie Alglave aux éditions Delachaux et Niestlé – Jeunesse. Le récit authentique et navrant d’un canard en plastique jaune comme on peut en trouver dans le bain de tous les enfants d’Occident disposant si possible d’une baignoire.

Ce canard fabriqué, conditionné, made in China, destiné à l’export, traverse l’océan Pacifique à bord d’un porte-conteneurs. Quand une tempête vient chahuter le mastodonte, le conteneur et ses 28.000 jouets en plastique tombent à l’eau et commencent leur dérive. À la faveur des courants maritimes, l’on retrouvera de ces canards sur toutes les côtes du monde, certains pris dans les glaces du Groenland.

L’auteur-illustrateur, Markus Motum, boucle la boucle en faisant échouer le héros de son livre sur une plage où l’on voit des familles ramasser des déchets. Le récit, les images, au service d’un message fort et simple, ont immédiatement retenu mon attention. À la fin de l’album, on peut lire quelques informations supplémentaires sur les courants océaniques, les chiffres du plastique et la question « Comment agir ? ».

Ainsi prendrai-je connaissance d’associations et d’ONG œuvrant pour la sauvegarde des océans. Ma brève navigation virtuelle m’amènera à contacter Pamela Gericke, la responsable chargée de la formation et des outils pédagogiques de la Surfrider Foundation Europe, au sein de laquelle travaille aussi Bérengère Fears.

Décembre 2022, huit mois plus tard, Lecture et Littoral et Surfrider sont partenaires afin de sensibiliser les jeunes publics et les adultes aux différents périls qu’endurent les océans par des collectes de déchets avec les classes et les bibliothèques situées sur le trait côtier de mon voyage et volontaires pour s’engager à nos côtés.

Mais lire un livre, est-ce tout d’abord se divertir ou s’informer ? Les deux peuvent-ils se faire d’un même élan ? La hiérarchie importe peu. Divertissement, information, décaleraient-ils mon point de vue ? M’inciteraient-ils de manière impérieuse à passer à l’action ? Si tel était le cas, alors oui, lire un livre, c’est aussi s’engager.

Merci donc, Markus Motum, merci pour votre album Un canard à la mer !

Lecture et Littoral passe à l’action le 21 janvier 2023 sur les plages de Bray-Dunes, Zuydcoote, Leffrinckoucke, Malo-les-Bains et Dunkerque. Soyez nombreuses et nombreux à nous rejoindre pour cette première étape littéraire, responsable et festive. Renseignements et inscriptions au 01 43 48 79 55 ou sur le site La Voie des Livres.

Ah ! j’oubliais… Durant l’année que va durer Lecture et Littoral, Surfrider Foundation Europe me prête un appareil photo dans l’intention de les documenter sur le recul du trait côtier dû au changement climatique et la montée des eaux.

N’hésitez pas à diriger mes pas vers tel endroit précis du littoral où il vous semblerait pertinent de prendre une photo du phénomène en cours, dans les commentaires ci-dessous ou par message privé marc.roger@oxor.net. Merci.