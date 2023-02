Une année de lecture, en bordure d'océan : “Le voyage, enfin, commence

Ce 21 janvier, samedi, ils sont trente audacieux d’Ile-de-France, région Centre, de Biarritz et Marseille, venus vivre avec moi, cette première étape À la limite… tous, amis de lecture et de marche, habillés chaudement. Dans le petit degré au-dessus de zéro nos paroles ne sont plus qu’éphémères phylactères de vapeur.

Les compagnons de route

Ah, voici Yves Janssen, notre guide du jour. Le cheveu poivre et sel coupé court sur les tempes, le dessus de la tête garni d’une frange peignée soigneusement vers l’arrière, la peau rosie de vent frisquet, bouche gourmande et sourire malicieux, ses yeux clignent au soleil. Ils sont bleus. Enfant du pays, Yves Janssen, fils d’agriculteurs Bray-Dunois, ancien commercial dans les peintures et revêtements spéciaux pour la marine, les plateformes de forage, l’industrie, la tour Eiffel et le Queen Mary II, Yves Janssen, jeune athlète de 77 ans, éclaire nos premiers pas d’une connaissance sans faille de l’histoire de la frontière.

Au sol, sur le trottoir, face à la confiserie Léonidas installée dans l’ancien poste de douane, une borne blanche. Sur deux de ses côtés, 1819 gravé et peint de noir. Sur les deux autres, un F du côté France, un N pour Nederland, côté Belgique. Stigmate d’un passé agité de décrets, de guerres, mais aussi de guinguettes où venait danser, boire et flirter la jeunesse ; où fleurissaient les épiceries et les commerces à l’avantage des Français pour des raisons de change ; où les douaniers et les contrebandiers se menaient la vie dure, les premiers pour prendre les seconds la main dans le sac de leurs trafics de marchandises dont le tabac semblait le plus juteux.

Le roman de Maxence Van der Meersch, La Maison dans la dune, dit tout de cette époque dans cette ambiance de film en noir et blanc des années trente. Ce midi, au pique-nique à Bray-Dunes, je lirai le combat d’un chien dressé à passer des ballots de vingt kilos de tabac sanglés serrés sur son échine, combat cruel qu’il livre chaque fois que le chien d’un douanier l’évente côté français de la frontière. La Dune du Perroquet, la nuit, blanche de lumière au clair de lune. Coupez.

Marc Roger va marcher pendant un an avec la mer à sa droite

Dune, et de deux, et de trois

Cette dune, aujourd’hui, douce aux yeux, tapie de mousse, aux argousiers ébouriffés, pesante aux pieds quand ils s’enfoncent dans son sable. Déjà, le groupe s’étire sur deux cent mètres entre pannes humides où le sable chassé par le vent exsude la nappe phréatique, niche bénite pour les grenouilles dont se délectent les aigrettes.

La rumeur enfle. Soudain, sur le chemin bordé d’oyats, la dune s’ouvre et le ciel s’agrandit sur un rideau de vagues. Le vent pique, mais quelle chance ! Le ciel est bleu pur sans nuages. L’attente du public était tangible. Le voilà satisfait du spectacle. La mer est calme. Ses franges À la limite… poussent vers nous des reflets de soleil picorés par l’écume qui remonte la plage. De petits gravelots par centaines, vont et viennent dans ce flux et reflux de la mer, d’un même corps, tapant le sable s’il le faut de leurs pattes pour que vers, crustacés et mollusques réagissent imprudemment à leur appel et finissent dans leur bec.

Il nous fallait Michel Butor. (Le Noircissement de la mer) ainsi titré en majuscule dans son Anthologie nomade aux éditions Poésie/Gallimard. Chacun muni de son passeport Lecture et Littoral, livret remis à la borne frontière du départ, face au ciel, à la mer, tirant le trait de l’horizon, nous lisons d’une seule voix…

La mer, lave, rince, relave, rince, délivre, que la mer me lave, que la mer me purifie, que la mer m’emporte, que la mer me retourne, que la mer me change, que la mer me débarrasse, de toute cette boue, de toute cette graisse, de toute cette suie, de tout ce sucre. […]

Le voyage, enfin, commence…

Toute la tension des repérages au préalable, de la météo incontrôlable, du calcul des marées, du temps de marche pour qu’un groupe gourmand de lecture puisse franchir en écoute la distance de sable séparant la station balnéaire de Bray-Dunes. Mais aussi le port de Dunkerque que l’on voit dans la brume à 14 kilomètres, la durée du pique-nique juste le temps que chacun donne le titre et le nom de l’auteur de son livre fétiche sur la mer…

Lecture et Littoral Marc Roger accompagne pour sa première étape Bray-Dunes Dunkerque

Racleurs d’océan d’Anita Conti, Noces suivi de L’Été d’Albert Camus, Bras de fer à Moruroa d’Alain Connan et d’Olivier Lajous, Bord de mer de Véronique Olmi, Ultramarins de Mariette Navarro, Sukkwan Island de David Vann, L’amour et la mer d’Hanna Fiedrich, Océan mer et Novecento : pianiste d’Alessandro Baricco, Le journal de Tosa de Ki no Tsurayuki, L’amour la mer de Pascal Quignard, Le cinquième rêve de Patrice Van Eersel, Les Sagoens de J. Vernet, Sur la mer d’Hubert Mingarelli, Marche et invente ta vie de Bernard Ollivier, Café Vivre de Chantal Thomas, Le bateau de Palmyre de Maurice Sartre,

Une pause, des lectures

… notre arrêt sur la plage de Zuydcoote pour l’extrait de l’échouage du Crested Eagle, ce vieux bateau à aubes anglais que Robert Merle à sa façon remit en scène dans Week-end à Zuydcoote, cette tragédie parmi tant d’autres de la débâcle de 1940 où 400.000 soldats belges, canadiens, français et surtout britanniques se retrouvèrent coincés dans la poche de Dunkerque, l’Opération Dynamo initiée par Churchill pour évacuer ces hommes, je me mets à l’abri d’un blockhaus nez piqué dans le sable, l’épave au large à quelques mètres, invisible aujourd’hui du fait de la marée trop haute, le béton érodé du bunker, tête et corps augmentés d’incongrus tentacules du poulpe qu’un artiste y a peint, à voix haute je lis. Tout cela comme convenu dans mon rêve.

Puis, je marche. Pied joyeux au soleil déclinant vers la B!B de Dunkerque où je retrouve mon complice guitariste Terry Brisack, pour une lecture musicale de Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne.

Face à l’entrée de la médiathèque, un gradin de terrasses aux courbes de niveau moelleuses. La moquette vert clair et coquille d’œuf selon le code couleur des cartes d’état-major choisi par Vincent D’Houndt et Bertrand Bajart, architectes-concepteurs de la B!B, invite la soixantaine de personnes réunies pour Les Nuits de la Lecture de Dunkerque, à l’écoute lascive des mélodies de Terry Brisack plongées en eaux profondes. Le Capitaine du Nautilus souhaite offrir au professeur Pierre Aronnax, cette merveille des merveilles sous-marines appelée l’Atlantide.

À quelques pas de nos micros et de nos lampes de partitions, seules sources de lumière dans la pénombre ambiante, deux jeunes femmes se sont blotties l’une contre l’autre. Étudiantes anémones, la musique les berce.

Crédits photo © Marc Roger

