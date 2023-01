On peut l’affirmer : le paysage de la lecture publique en France est sinistré

Quelle émotion ! Nous, citoyennes et citoyens, sommes invités à déposer nos suggestions. Allez ! Pas de temps à perdre. Attention, toute suggestion doit commencer par l’injonction « Il faut… ». L’anaphore est une figure de style qu’affectionne le bestiau politique. Enfin, seconde contrainte, et non des moindres, la suggestion doit être impérativement rédigée en moins de 140 signes. C’est dans ce format de pensée proche de l’émoji, que madame la Culture et monsieur le Ministère nous convient à leur donner des billes pour mieux répondre à la question qui les taraude : « Comment développer le goût de la lecture de tous les Français ».

Au regard des quelque 2 000 propositions faites à ce jour (je ne les ai pas toutes lues), propositions pour la plupart marquées au coin du bon sens, je n’y ai vu qu’un inventaire non exhaustif des initiatives menées chaque jour de l’année par des milliers de citoyennes et de citoyens, écrivaines, écrivains, illustrateurs, illustratrices, éditrices, éditeurs, libraires, bibliothécaires, enseignantes, enseignants, documentalistes, lectrices et lecteurs à voix haute, professionnels ou bénévoles, et dans le meilleur des cas, parents convaincus des vertus de la lecture faite aux enfants.

Sauf erreur, parmi toutes ces propositions, je n’ai lu qu’une seule fois : « Il faut soutenir financièrement les porteurs de projets de lecture vers les publics jeunes (rencontres auteurs, ateliers d’écriture...) ».

Oui, madame La Culture et monsieur Le Ministère, ce contributeur l’a écrit noir sur blanc : « Faut du fric ! Faut du blé ! Du pognon ! Faut de la fraîche ! »

Pour qui vient de passer l’année 2022 à prospecter l’une après l’autre, toutes les bibliothèques des 555 communes répertoriées au littoral de la façade Ouest, Mer du Nord, Manche et Océan Atlantique des côtes françaises. Et ce, afin de construire le projet qui l’anime. Oui, il peut l’affirmer : le paysage de la lecture publique en France est sinistré.

Par manque d’idées ? Actrices et acteurs du livre et de la lecture foisonnent d’idées plus inventives les unes que les autres. Par manque d’argent ? Certes, les caisses des collectivités territoriales n’affichent pas des colonnes de recettes à cinq chiffres. Non, ce qui manque à nos espaces citadins et ruraux, c’est une volonté politique, une vision de la lecture au cœur même du village ou de la ville auxquelles les élus doivent accorder l’attention budgétaire qu’elles méritent.

Quand la responsable d’une bibliothèque se voit refuser par son élu, un devis de 300 € pour une lecture jeunesse « La Mer et les albums » et que ce même élu valide une prestation de ballons gonflés à 1 500 €. Cherchez l’erreur !

La Voie des Livres porteuse du projet #lectureetlittoral domiciliée à Paris-Ile-de-France s’interroge. À quelle porte frapper ? La DRAC Île-de-France dont elle dépend, se défend de financer un projet développé loin de ses terres et Les DRAC des régions traversées de défendre à l’inverse les actions culturelles initiées sur leur propre territoire. L’administration française s’est rêvée transversale, elle demeure verticale.

Dans quel moule faire entrer #lectureetlittoral et le trait côtier de 5 000 kilomètres que je m’apprête à parcourir pour aller lire de ville portuaire en ville portuaire ? La sentence est tombée : « Nous ne pouvons vous aider, vous ne cochez aucune case, nos commissions ont des critères d’éligibilité, notamment celui de la pérennité, or votre projet ne se renouvellera pas. » Oui, c’est vrai, #lectureetlittoral n’aura lieu qu’une seule fois. C’est sa faiblesse et c’est son charme…

Du 21 janvier au 16 décembre 2023, ce vont être 5 régions, 16 départements, 555 communes, traversés de lectures à voix haute dans les écoles, les bibliothèques, les librairies, les centres pénitentiaires, sur des places de marché…

Ainsi, le vendredi 27 janvier sur la passerelle du chalutier Cap Nord, ce bateau de pêche désarmé amarré dans le port de Boulogne-sur-Mer, avec Terry Brisack à la guitare, je lirai Hommes des tempêtes de Frédéric Brunnquell (Grasset).

Ce rendez-vous, nous le devons au dynamisme d’un professeur de français et de géographie qui tient absolument à offrir ce moment à ses élèves de 1ère et de terminale du lycée maritime de Boulogne. Il n’a pas attendu l’appel à suggestions « Que faut-il faire ? », non, il fait. Pas plus que ce coordinateur des actions culturelles du centre pénitentiaire de Caen n’a attendu pour faire en programmant le même spectacle au mois de mars.

Elles sont nombreuses ces volontés de faire pleines de passion qui développent au quotidien « le goût de la lecture de tous les Français ». Retrouvez-les sur le calendrier www.lavoiedeslivres.com

Madame La Culture et monsieur Le Ministère, 43 signes pour une seule suggestion : « Il faut les financer et simplifier vos procédures. » Merci de votre écoute.

On peut retrouver la consultation sur le site du Centre national du livre.