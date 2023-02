Étretat, ses galets, ses falaises aussi mythiques que mortelles

Avant le pied, il y a l’œil qui cherche le talweg, la ligne où le ruissellement de l’eau met les graviers à nu. Là, la semelle adhère, on peut descendre ou monter à pas prudents sans crainte de se retrouver par terre sur cette espèce de toboggan boueux en quoi s’est transformé le GR 21 au fil de la journée.

Depuis Fécamp, tôt ce matin, le ciel affichait gris, bas et brumeux. La mer partait au large sans faire de bruit. Puis le crachin s’est invité. Silencieux, lui aussi, sur la terre en attente d’une pluie généreuse qui ne viendra qu’en fin d’après-midi.

Équipé comme je suis, je ne crains pas l’humidité, bien au contraire, j’aime me tenir visage en proue face à la pluie. Mais vigilance oblige, je regarde où je pose le pied, car le sentier passe à quelques mètres du bord vertigineux de la falaise. Je ne comprends pas que la Fédération française de Randonnée pédestre ne soit pas plus au fait du terrain sur lequel ce chemin est censé nous mener à bon port et non pas à la mort.

Aiguille de Belval

Étretat. Ses galets. Ses falaises mythiques. L’Aiguille de Belval. Magnum haut de 20 mètres façon chocolat-blanc-calcaire croustillant de noisettes de silex option guano à son sommet au milieu d’une mer gris turquoise. Monolithe isolé, hiératique, à cent mètres de la falaise en arrière qui s’effondre à raison de vingt-six centimètres en moyenne par an. Preuve d’une forte résistance aux assauts conjugués des marées, de la pluie et du vent.

Porte d’Amont. Porte d’Aval dont l’arche en trompe d’éléphant, symbole d’Étretat, s’effile d’année en année jusqu’à l’inéluctable effondrement qui donnera aux toiles de Claude Monet d’autant plus de valeur qu’elles témoigneront d’un passé qui bientôt ne sera plus. L’Aiguille. La Manneporte. Le Pertuisier. Toponymie si bien choisie de chas, d’aiguilles, dans cette dentelle de calcaire.

Le département de Seine-Maritime et les communes concernées, ainsi que la FFRP sont totalement dépassés par l’accélération du phénomène d’érosion qui chaque semaine fait s’effondrer des pans entiers de ce plateau de craie couvert d’argile culminant par endroit à cent mètres au-dessus du niveau de la mer tout le long de la Côte d’Albâtre entre Ault et Le Havre. Bien que des travaux d’aménagement et de sécurisation soient en cours, que l’accès au sentier soit interdit entre Vattetot-sur-Mer et la Valleuse du Curé, ces précautions ont une centaine de mètres de retard sur l’avancée de l’érosion.

Tout va plus vite que ce qu’on pouvait imaginer. Douze heures après avoir quitté Fécamp, à la hauteur du Sémaphore et de la Chapelle de Notre-Dame-du-Salut, le Cap Fagnet vêlait sa part de craie sur une largeur de 40 mètres pour 15 de profondeur, jetant le Christ et son calvaire au bas de la falaise. La quinzaine précédente, c’était une arche de la plage du Tilleul. À ce rythme, le sentier sur lequel j’ai marché à mes risques et périls faute d’une bonne information, tombera dans dix, vingt ou trente ans, mais peut-être demain, nul ne sait. Il y a urgence à fermer ce GR au public.

Aiguille de Belval

Contre vent, érosion et glissements de falaises, j’arriverai à bon port à L’Escale-Médiathèque de Saint-Jouin-Bruneval dans laquelle je lirai Hommes des tempêtes en présence de l’auteur, Frédéric Brunnquell.

Élodie Bineau, responsable du lieu me présente le maire, François Auber, maire qui abonde dans ma frayeur rétroactive d’avoir franchi ces kilomètres sans garantie d’en ressortir vivant — quatre personnes en ont tout de même été victimes l’année passée : « La responsabilité individuelle a ses limites, me dit-il, nous nous devons d’agir au plus vite collectivement. Mais cela implique qu’il faut négocier avec des propriétaires terriens et des agriculteurs. Solution longue à mettre en œuvre, car moins de terre pour les agriculteurs dit moins d’aides de la PAC — Politique Agricole Commune. » La messe européenne est dite…

« À court terme, poursuit-il, des choses toutes simples, mais urgentes peuvent être faites. La mise en place de poteaux en bois avec des fils de fer. Ainsi balisé sur une largeur suffisante, le chemin guiderait les randonneurs et ceux qui sortiraient de cette limite prendraient alors des risques en connaissance de cause, comme ces touristes décédées l’an passé pour de stupides selfies qui les firent reculer d’un pas de trop en arrière dans le vide. »

Lecture et Littoral – À la limite… ou la lecture des paysages.

Crédits photos : Valleuse du Curé © Marc Roger

DOSSIER - Lecture et Littoral : une année de lectures à travers 5000 km de rencontres