Le succès à pile ou face : quand Lewis et Tolkien pariaient sur leurs histoires

En 1936, ni l’un ni l’autre n’avait encore le succès qu’on leur connaît aujourd’hui. Tous deux étudiants en littérature médiévale à Oxford, ils se rêvent auteurs. Lewis, approchant de la quarantaine, s’imagine poète et Tolkien, qui l’a déjà passée, ne voit aucun de ses manuscrits publiés. Ce dernier travaillait déjà sur le Silmarillion depuis 20 ans et avait débuté le manuscrit du Hobbit depuis six.

Le pari naît avant tout d’une constatation de Lewis à son ami : « Il y a trop peu de ce que nous aimons vraiment dans les légendes. Je crains ne nous ne soyons obligés d’en écrire nous-mêmes ».

Tous deux passionnés de mythes, ils se lancent alors le défi de quitter les sentiers battus de leur style de prédilection pour s’aventurer sur les terres de la science-fiction à une condition, point d’allégorie. L’aventure doit mener à la découverte de la vérité derrière la légende. Alors, qui l’emportera dans cette course à l’écriture…?

“Alea iacta est”

Comme l’explique Tolkien dans la lettre n°257 du 16 juillet 1964 à Christopher Bretherton, « Lewis et moi avons tiré au sort et il fut décidé qu’il écrirait un voyage dans l’espace et moi un voyage dans le temps. » De ce pari d’ami ressortira pour C.S. Lewis la Trilogie Cosmique, avec Au-delà de la planète silencieuse, Perelandra et Cette hideuse puissance.

On y suit les découvertes du philologue Elwin Ransom sur Mars puis sur Vénus avant que les personnages ne rejoignent notre chère planète bleue dans le dernier tome. Dans ces textes, Lewis fait d’ailleurs plusieurs clins d’œil à Tolkien en s’inspirant entre autres de ce dernier pour son personnage principal qui est passionné de langues inconnues, mais aussi en semant des références au Silmarillion à travers différents noms et mythes évoqués dans le récit comme Numenor.

L'issue sera moins heureuse pour Tolkien qui aurait dû se contenter de paris sportifs, sans doute plus au fait des prouesses de sa propre équipe universitaire au rugby qu’à celles des paradoxes temporels. Il se lancera malgré tout dans l’écriture de La Route Perdue dont il n’achèvera jamais le manuscrit de son vivant. On y découvre un père et son fils voyageant à travers les rêves de ce dernier, du temps présent à celui de la Terre du Milieu.

Ce premier manuscrit sera rapidement abandonné pour en revenir aux premières amours de l’auteur, les mythes puisqu’il livrera alors sa propre version de l'Atlantide, La Chute de Númenor. Dans cette même lettre n°257, il explique que La Route Perdue est « un voyage dans le temps qui était censé s’achever avec la submersion de l’Atlantide, à laquelle devait assister mon héros. L’Atlantide devait s’appeler Númenor, le Pays de l’Ouest ».

Si Lewis l’emporte, envoyant le premier tome de sa Trilogie Cosmique publié dès l’année 1938, Tolkien ne viendra jamais à bout de La Route Perdue. Le récit avorté sera cependant publié au côté du mythe de La Chute de Númenor, après sa mort, par son fils Christopher dans le cinquième volume de l’Histoire de la Terre du Milieu.

