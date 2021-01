La nuit des enfants, un manuscrit inédit de Maurice Maeterlinck

2020, année de l'entrée dans le domaine public de Maurice Maeterlinck, aura aussi précédé de peu la redécouverte d'une œuvre inédite. Frédéric Etherlinck l'a annoncé à DH, expliquant que La nuit des enfants était la suite restée inédite de L'Oiseau bleu.

Cette dernière œuvre, pièce de théâtre en six actes et douze tableaux, fut écrite et jouée pour la première fois en 1908 : entre l'histoire pour enfants et le conte philosophique, elle suit un frère et une sœur, Tyltyl et Mytyl, envoyés à la recherche de l'Oiseau bleu, censé pouvoir guérir une petite fille de sa maladie...

Très grand succès, la pièce est entrée dans le domaine des classiques, et a inspiré de nombreuses œuvres, très diverses, dont le film d'animation Yellow Submarine, Demain les oiseaux, un manga de Tezuka, ou encore Moonlight Act, un manga de Kazuhiro Fujita.

Selon la RTBF, plusieurs maisons d'édition seraient prêtes à publier l'ouvrage, plus inédit pour très longtemps...

Photographie : Maurice Maeterlinck, en 1923