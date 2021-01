Une adaptation scénique de Little Nemo, d'après Winsor McCay

Françoiz Breut, Stéphane Daubersy, Joana Nicioli ou encore Paul Schirck se retrouvent sur scène pour cette adaptation, titrée Little Nemo ou la vocation de l'aube. La scénographie a été imaginée par Marc Lainé et Stephan Zimmerli, sur une musique de Françoiz Breut et Stéphane Daubersy.

« Lorsque j’ai découvert les planches de McCay, raconte Émilie Capliez, j’ai immédiatement été fascinée par la puissance de son imaginaire, la pureté de ses dessins. Nemo se retrouve embarqué dans un extraordinaire voyage peuplé de personnages loufoques et mystérieux. L’œuvre s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes : sous son apparence colorée, elle parle du rapport de l’artiste au temps, de ses questionnements sur le monde moderne et de la place que nous accordons au rêve aujourd’hui », explique Émilie Capliez.

Chaque nuit, Little Nemo tente de parvenir à Slumberland (le pays du sommeil). Le roi Morphée, souverain de ce royaume, souhaite un camarade de jeu pour sa fille. Il a jeté son dévolu sur Nemo et lui envoie des messagers pour l’attirer. Mais ce parcours est parsemé de mésaventures qui tirent toujours trop tôt le petit Nemo du sommeil, jusqu’à ce jour où… Et le rêve n’a ici plus de limites !Chaque nuit, Little Nemo tente de parvenir à Slumberland (le pays du sommeil). Le roi Morphée, souverain de ce royaume, souhaite un camarade de jeu pour sa fille. Il a jeté son dévolu sur Nemo et lui envoie des messagers pour l’attirer. Mais ce parcours est parsemé de mésaventures qui tirent toujours trop tôt le petit Nemo du sommeil, jusqu’à ce jour où… Et le rêve n’a ici plus de limites !