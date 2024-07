Le roman secret de Chantilly. Mille ans d'histoire de France

Le château de Chantilly, véritable trésor de l’architecture et de l’art français, séduit plus de 500.000 visiteurs chaque année. Ce site exceptionnel, second musée d’art français après le Louvre, est renommé pour ses collections d’art, son parc magnifique, ses traditions de chasse, ses courses de chevaux, sa célèbre crème Chantilly (qui serait plutôt anglaise) et le fameux suicide de Vatel pour quelques poissons en retard. Pourtant, jusqu’à ce jour, aucune publication n’avait retracé l’intégralité de son histoire, pourtant étroitement liée à celle de la France.

L’ouvrage d’Emmanuel Maury se démarque en révélant cette histoire captivante, depuis les dynasties des Orgemont, Montmorency, Condé et Orléans, jusqu’aux grandes figures telles qu’Henri IV, Louis XV, Molière et bien entendu le duc d’Aumale. Ce dernier, supposément victime d’une malédiction, aurait contribué à faire de Chantilly un chef-d’œuvre préservé des bouleversements politiques et du temps.

Basé sur des sources fiables et inédites, ce récit dévoile les mystères du château : le spectre de Louise de Budos, la passion d’Henri IV, et l’histoire énigmatique de François Vatel. Chantilly, avec sa riche histoire et ses secrets, se révèle ici comme un véritable roman « vrai », où Histoire et légendes se mêlent harmonieusement.

L’été, son parc - nous devrions dire ses parcs, le jardin à la française a été dessiné par André Le Nôtre au XVIIe siècle, le jardin anglo-chinois à la fin du XVIIIe siècle et le jardin anglais au début du XIXe siècle - offre un havre de calme et de fraîcheur, alors qu’attendez-vous pour aller y lire ce livre récemment publié par les éditions Perrin ?